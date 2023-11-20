正論：無處分縱容淫狼　敗風氣教人心寒

常言道︰「學校是社會的縮影。」知識是財產，學生是老百姓，班長風紀是執法人員，至於不同崗位的教職員，自然是對應了政府不同職位。在學期間，學生本應可以無憂無慮，學習知識、累積社會人際經驗，盡情享受青春年華；然而，本港教育接近崩壞，教育界屢爆醜聞、處處充斥黑幕，導致本港學生不但提前接觸社會的黑暗面，甚至身受其害。在如此不堪的教育下，又怎能為本港培養出優秀人才呢？

在學校內，弱勢的不一定是學生，亦可能是層級較低的教職員。東網節目《東呼即應》日前接獲一位女士求助，指她在荃灣仁濟醫院林百欣中學任職輔助教學人員期間，遭一名男教師非禮及性騷擾。女事主憶述，事發當天，她在教員室內與該名男教師討論公事，期間男教師表現正常；惟當公事討論結束，閒聊期間，男教師多次掃視女事主的胸部，更藉一句「我都想這樣翹着你走」，趁機伸出狼爪按壓女事主胸部。女事主當場受驚，立即離開現場。然而，該男教師未有就此罷手，放學後邀約女事主一同下班，令女事主大感不安。

毛手毛腳可大可小，未經同意下接觸他人敏感部位，即可構成犯罪；何況女事主立即離開現場的舉動，表明了她對男教師的行為感到不安，男教師卻繼續死纏爛打，可見其色膽包天，絲毫不在意女事主的感受。事後，女事主未有姑息，主動向其上司反映，上司也答應會向男教師作出善意提醒。殊不知，男教師當晚便向女事主發短訊，聲稱收到一封「恐嚇信」，信中內容要求他「不要搞女」，又指「我哋會睇住你」，並咬定信件是由女事主送出。

姑勿論信件是誰撰寫，抑或是男教師自導自演；按理說，男教師倘若問心無愧，清者自清，看到信件後又何須驚慌呢？況且，正常人在得知自己的無意識行為，令他人產生誤會、感到不適後，大多會主動道歉。然而，男教師未有自我檢討，第一反應卻是咬定女事主在「恐嚇」自己，顯然是轉移焦點，甚至企圖反客為主。事實上，女事主向上司匯報，是不想與男教師有過多接觸，怎可能再寫信呢？

今次事件中，最教人心寒的是校方及教育局的反應。雖說校方事後成立了調查小組，一度向女事主表明其投訴成立；惟後來因校董會認為調查報告有疑點，最終沒對男教師作任何處分，只是聲稱會把事件轉交執法部門處理；在開會後，校長更婉拒與女事主見面。就連事主的申訴也不願聆聽，校方究竟基於甚麼來判斷「有疑點」呢？離奇的是，案件一直未有進展，直至女事主被迫再以個人身份報案，男教師才被捕；難免讓人懷疑校方是否「說一套做一套」，變相縱容該男教師。

至於教育局，接獲校方報告後，第一反應居然是「不宜介入校方調查」，實在令人啞口無言。教育局以第三方身份介入調查，既可以起到指導及監察作用，又可以讓調查報告更具說服力，何樂而不為呢？北望神州，每當有學校發生問題，當地教育部門都會第一時間派出小組進駐學校；何以到了香港，卻是由校方自行處理呢？況且，作為主管部門，當有教職員懷疑出現問題，教育局難道沒責任了解事件嗎？直至記者追問，局方才表示若發現有違教師專業操守的情況，定會嚴肅跟進，又會否遲了一點呢？

雖說是社會的縮影，然而本港的學校也不用照辦煮碗，把港府的執法不力、縱容治安毒瘤等黑暗盡數帶進校園吧！雖然該男教師最終離職，惟真相一日未釐清，他依然可以在其他學校任教，家長及同事又如何安心呢？女事主本來與同事相處融洽，卻因真相未明，受盡閒言閒語，所造成的心理傷害，由誰來彌補呢？進一步來說，不把這些黑暗面盡數掃除，本港校園及社會未來還有希望嗎？這些都是官員需要反思的。