近日，國家主席習近平與美國總統拜登會面，雙方告別時，拜登指着習主席的座駕說：「這輛車好漂亮。」習主席回應說：「是紅旗牌，中國的國產車。」拜老頭隨即向車廂探看，顯得十分好奇。拜登素來對中國製造的汽車感興趣，他未必是安好心，而是擔心美國汽車工業要面臨重大威脅。拜老頭剛上任總統時，就訪問美國的車廠，發表演說時，特意提醒廠方的管理層和工人，中國電動車的發展已經領在前頭，美國不急起直追，很快就會給甩在後面。

不能說拜登老人沒遠見，自從他發出警告之後，中國電動車的發展一日千里，帶動整個汽車出口業高速增長。近年中國汽車的出口量先後超越南韓和德國，估計今年將勝過日本，成為世界第一大汽車出口國。汽車業是所有工業強國必爭之地，該領域過去長期被美、日、韓等國霸佔，但正所謂「世界輪流轉」，現在的良好勢頭，終於轉到中國一方。以往的中國汽車被指只懂抄襲，如今則不然，好些技術已經領先全球，外國汽車即使想學習，也未必學得來。

早前，中國車廠比亞迪一款豪華車在東京展出，據說豐田汽車的負責人參觀後十分吃驚，他實在難以相信，中國製造的汽車，技術水平竟然可以凌駕在德國和日本之上。比亞迪該款新車，可以在原地自轉360度，德國車廠也有研發相同的技術，但是效果不佳，有時自轉過後，整輛車移了位置，如果在實際路面上使用，會造成極大危險。相對之下，比亞迪該款豪華車可以轉動自如，又能涉水而行，頗像是未來世界的交通工具。我說嘛，這款新車可千萬別讓拜登看見，否則老人家定然會恨得牙癢癢。