中美元首在時隔一年後再次會晤，會後達成了20多項共識。不少評論認為這反映兩人的對話極富成果，但更多人相信這次習拜會並沒有實質性的進展。我們應該相信哪一方的看法？在國際關係學科領域，許多學者喜歡從人、國家以及體系三個層面解讀戰爭爆發的成因。我們不妨也從這個最經典的國際政治的分析模式，對習拜會後的中美關係走向作一番解讀。

就個人層面而言，美國前總統特朗普事事以美國優先為最大考量，任內後期對中國的打壓可謂無所不用其極，彷彿想置中國於死地。相比之下，拜登是著名的溫和派，對華政策的基調是競爭，但同時也期望雙方可以管理競爭，防止演變為新冷戰。拜登的對華戰略相對而言會是北京比較接受的。

但從國際體系的層面來看中美關係，就未必可以太樂觀。從人類歷史可以看到，當一個新興強國挑戰現有大國的權力體系，尤其是接近霸權國的對等地位之際，往往會引發一場大規模戰爭，如此往復循環。只有最近一次有關世界霸權的權力轉移，由於美國和英國同為民主國家，才出現和平權力轉移。但中美是意識形態截然不同的國家，兩國陷入「修昔底德陷阱」的衝突基本上已無懸念。

所以在國家層面，近年美國政府的國家戰略已視中國為全方位競爭對手，對華強硬是兩黨為數不多的共識之一。美國國內的主流智庫和民間對華態度也是競爭甚至敵對。這些都不可能在短期或者因為某些個人因素可以翻轉。拜登縱使有心緩和中美關係，在這種氛圍下也只會被客觀環境裹挾。所以，此次習拜會充其量只能讓中美關係暫時不再滑向更谷底。隨着台灣和美國大選即將到來，兩國在短暫的休兵後很有可能又會再起波瀾。