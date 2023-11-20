中美元首出於國內外的政治和經濟需要，趁APEC領導人峰會期間舉行雙邊會談，暫時緩和雙方關係。主子轉軚了，背後一堆唯美是從的國家，也紛紛表演飄移絕技，煞車轉向。當中澳洲比美國轉得更早、更快和更為徹底。澳洲工黨於去年底大選勝出上台後，旋即推翻上屆自由黨政府的親美反華政策，致力改善中澳關係。總理阿爾巴內塞搶閘於峰會前率領大型商界代表團訪華，明言中澳貿易合作壓倒一切，冀中方可全面撤銷針對澳洲龍蝦、紅酒等產品的入口限制，振興剛從疫情與山火天災中復甦的國內經濟。

向來聽話聽教、懂得觀人眉頭眼額的日本人，也在緊接「習拜會」之後，在三藩市與中方舉行領導人會談。日本首相岸田文雄錯失了在今年初解散國會，提早舉行大選的最後機會，之後其內閣成員屢爆醜聞，國內經濟飽受核污水事件打擊，政府民望不斷尋底。岸田在會談中重提已消失多時的中日「戰略互惠關係」，冀能換取中方在明年大選之前，撤銷對日本海產的進口禁令。

上任初期打正旗號反華的南韓總統尹錫悅，很快就明白與彼鄰大國對抗遲早冇運行，除了經濟與貿易考量，還有來自北韓以至俄羅斯的威脅。尹錫悅多次表示希望重啟中日韓領導人會議及舉行中韓雙邊峰會，但在APEC期間，他只爭取到與習近平握手短暫交流，明顯被美日比下去。

英國首相辛偉誠委任前首相卡梅倫出任外相，有說是想改善與華關係，挽救江河日下的經濟，但暫未見實質行動。至於美國另一盟友加拿大，總理杜魯多早前仍堅稱與中國沒有和解空間，在APEC期間他與習近平亦形同陌路人，也可能是與加國人生活節奏較慢及習慣在雪地行車，不擅長急速轉彎有關。