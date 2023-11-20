中國大國崛起，卻一早宣稱堅定奉行獨立自主嘅和平外交政策，始終根據事情本身嘅是非曲直決定自己嘅立場和政策，維護國際關係基本準則，維護國際公平正義，堅決反對一切形式嘅霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。

最近國家主席習近平喺APEC峰會上一再宣稱，中國堅持走和平發展道路，中國發展嘅根本目的係增進中國人民福祉，而不是取代任何人。老朽簡言之，就係中國有愛和平嘅基因，是以俄烏戰事發生不久，已派特使加以調停；至於以巴衝突亦抱同樣心態，中國特使亦呼籲雙方喺「兩國方案」基礎上重啟和談，指出武力解決不了問題，中國嘅「和事老」剛好同美國嘅「好做架樑」形成強烈對比！

再講，美國一直喜歡「武裝」別人，除咗武裝台灣，最近又武裝日本。呢，美國總統拜登被指喺15日中美元首莊園會晤上，重申不尋求通過強化同盟關係反對中國嘅承諾之際，美國國防部上周五宣布，美方已經正式批准向日本出售400枚戰斧陸攻巡航導彈，總值23.5億美元，協助日方建立對敵基地攻擊能力。日本近年來大力擴張軍備，本月初日相岸田文雄展開東南亞行程，訪問菲律賓和馬來西亞，為上任後首次到訪兩國，佢喺菲律賓與菲律賓總統小馬可斯會晤，落實軍備支援及協調人事交流，以應對中國喺南海擴大影響力。此外，由日本海上自衞隊主辦代號「年度演習」聯合海上演習，本月11日喺菲律賓海正式啟動，參與嘅還有美國、澳洲、加拿大。日本稱演習規模係1954年以來最大，今年首度邀請菲律賓以觀察員身份參與。

中國周邊「小鬼」太多，你愛和平，佢哋偏愛攪局！