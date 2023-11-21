正論：口說保育實殘酷　動物善終是正道

香港披上一層文明外衣，實際上野蠻事例多不勝數，單只虐待動物便不絕發生。隨便一數，今年已有多宗貓狗受虐新聞見諸報端，包括9歲約瑟爹利疑被人打爆頭骨不治、廣福邨流浪貓頸纏麻繩再打死結險遭勒斃、油麻地店舖出售貓肉、流浪牛疑遭車撞流鼻血等等。面對層出不窮的慘劇，執法部門表面擺出重視狀，但每次皆是賊過興兵，無法防患未然，除了保護動物法例不足，更因為港官骨子裏毫不重視動物生命。東方傳媒機構3年前已獻上「動物善終園藍圖」，能一勞永逸解決問題，立法會也曾提出討論，港府是時候採納了！

不止於上述例子，近期也有許多虐待動物事件令人神傷，例如日前大埔有男子將狗狗硬塞入車尾箱兼瘋狂掌摑，又有豪宅住客將狗狗長期置於天台暴曬，而北角大樹吊掛貓屍事件更是震驚全城，惟涉案人指有關做法只是在貓兒死後進行傳統儀式，調查不了了之；至於放生變殺生更是年年發生，沒完沒了。

更不必說，日前有野豬大鬧旺角花墟，最終被漁護署施以麻醉槍並人道毀滅。僅這兩年間，便有670多頭野豬被漁護署殺死。野豬為患固然擾民，但上天有好生之德，若有方法讓人和動物和平共處，減少虐待動物或人道毀滅，肯定是最兩全其美的事。

魚與熊掌並非不能兼得，端視乎港府肯不肯採納良策。有鑑於貓狗受虐事件實在太多，東方數年前提出「貓狗善終園藍圖」，由政府提供土地，一條龍生養死葬照顧流浪貓狗，並將雄性和雌性分開飼養，讓牠們停止繁殖，若干年後百年歸老自然死去，便能徹底解決流浪貓狗問題。

隨着更多野生動物不是受虐就是死於非命，東方認為可將「貓狗善終園藍圖」擴大，惠及流浪牛、野豬等野生動物。同樣採取雄雌分隔圈養方法，假以時日便能解決野豬為患、流浪牛過多等亂象。既不用殺生，又不用耗用大量公帑，政府只需找一個無人島供予動物居住，與人類分隔，實行和平共存，豈不美哉？

當然，如果港官有更廣闊視野，大可有系統地發展善終園，例如將之規劃成領養、寄養、代養中心，甚至提供餐飲、購物等休閒設施，成為港人與動物互動的新景點。無可否認，香港有很多愛心人士非常愛護動物，但香港地少人稠，家居環境並不適合飼養寵物，加上港人為口奔馳，缺乏時間悉心照料，往往釀成悲劇。善終園的設立，正好為這些人提供一個地方，讓港人於園內大草坪遛狗，讓動物奔跑玩樂，成為假日好去處，實現人和動物共融。動物既有合適居住環境，又有專人悉心照料，何樂而不為？

不為也，非不能也。這幅藍圖有可行性，又不佔用市區地方，完全不難實行。事實上，前年1月立法會研究動物權益相關事宜小組委員會曾將藍圖納入議程，惟港府竟指在公營動物收容設施長期飼養流浪動物，涉及大量公帑及土地資源，更存在道德風險而拒絕採納，連議員都看不過眼，批評「有眼不識寶」。一個完美方案就此石沉大海，港府口說重視動物權益，其實漠不關心，寧願花費百億元公帑供養假難民，講一套做一套，莫此為甚。

進一步說，香港家居環境狹窄，市民忙於搵食，而且立心不良、殘酷對待動物者大有人在，實在不宜飼養寵物。東方有一個大膽建議，港府應在某個時間點開始禁止公開售賣寵物，若市民想養貓養狗，必須符合特定條件，例如獨居長者老來無伴，或老來喪偶無依無靠，希望養狗作伴，並有適合的家居環境、財政能力，這樣才能獲批。這樣做是真正保護貓狗的最好方法，否則人養我養，明明環境惡劣照養大堆貓狗，或沒有經濟能力卻濫養，結果動物慘成出氣袋，非病即傷，最終只是害了牠們性命。寵物寵物，若不能寵牠愛牠，胡亂飼養只是作孽而已。

既然長遠來說必須禁售寵物，那麼繁殖場亦不應存在。香港不時揭發工廈或住宅淪為非法動物繁殖場，胡亂配種、近親繁殖、大量生育、環境惡劣，結果令大量貓狗患病慘死。例如今年2月，觀塘一工廈單位被舉報疑為名種貓非法繁殖場，滿地貓毛糞便，更有貓屍掛在牆上。亦有不法分子將大量配種貓狗棄屍龍鼓灘等偏遠地區，如此亂象，必須鐵腕禁絕。

由此又引發人們思考，寵物固然必須限制養殖，人類不斷生育，是否也是正確？誠然，一個地方若新生人口不足，競爭力很快便無以為繼，但同樣不容否認，地球已是五勞七傷，一方面污染嚴重，另一方面因為過度發展，全球人口膨脹，天然資源、糧食、能源買少見少。更不堪的是，天災人禍不斷，俄烏戰爭、以巴衝突、互相殺戮，不知伊於胡底；地震山火、海嘯風災、極端天氣，接連發生；還有破壞環境、製造垃圾、污染地球，天天上演。

很明顯，人有生老病死，地球也有生老病死，現時地球已是奄奄一息，病入膏肓，硬要人類生育下一代，不僅加速耗用糧食資源，同時也是令下一代活受罪。單是小小香港，這幾年便驚現反常極端天氣，十號波、超強颱風一個接一個，反映地球進入「倒數階段」的冰山一角。何況本港土地不足，房屋供不應求，年輕人苦無向上流動機會，老人病了亦沒有足夠醫療服務，是否還要讓人口不負責任地增長，值得所有人反思。

總而言之，他山之石，可以攻玉。東方一直敢為天下之先，出謀獻策，有碗話碗，有碟話碟，出發點無非為香港好、為世界好，未必每句話都是中聽，但肯定每句話都是忠言。由保護動物到保育地球，由改善管治到造福社會，東方獻上一幅又一幅卓有遠見的藍圖，就看港府有沒有眼界胸襟和智慧接納！