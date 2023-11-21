娛圈單打：世界真係妙妙妙　這個家姐愛炫耀

向來係風頭躉的黃心穎嫁作人婦，同泥鯭有情人終成眷屬，並傳出佗B喜訊，生活也隨之低調起來。之不過，黃家4位千金，位位省鏡，心穎暫時洗盡鉛華啫，唔代表其他家姐也歸於平淡。呢，好似40歲的二家姐黃心妙，不時在社交平台豪派福利照，睇到網民心心眼兼流口水！

嗱，話口未完，心妙又嚟料啦。咪睇天氣轉涼，但二家姐依然火辣，大低胸、小背心、三點式，姿態撩人，應有盡有，睇到大家火都滾！佢2009年下嫁澳門商人，現已是3孩之母，難得身材仍如此誘人，梗係唔好暴殄天物，益吓街坊好過啦！

正因為心妙不吝炫耀好身材，以致見報率唔止高過細妹，甚至比許多電視台小花還要多人認識！不過二家姐的高調作風，亦惹來不少爭議，最爆係早前她晒出一組「腿張開」的火辣美照，貼身低胸上衣配以熱褲，加上電力十足的表情，本來非常搶眼，殊不知，她自揭攝影師不是別人，正是兒子！還自爆兒子教她擺Pose！結果唔使問都知，部分道德佬上身的網民直斥教壞細路，鬧爆佢輯相充滿性暗示，質疑佢點教仔喎！

哎唷，人哋點教仔，真係干卿底事咩！又要睇，又要鬧，就係香港網民本色！喂，唔使錢有好嘢睇，大家盡情欣賞就好，何況二家姐一直是位好媽媽，一家五口感情要好，已經足夠啦！

至於有口痕友疑問，身為人妻，本身又唔係做娛樂圈呢行，點解成日性感大解放，一副欲求不滿的樣子？唉，好心啦，人家鬼妹仔作風，都係健康性感啫，老公都未出聲，口痕友唔該收聲！