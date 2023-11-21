世界視線：加薩本應大發展　協議失敗生禍端

今年10月7日哈馬斯突襲以色列開始的以巴之戰，是近兩、三年以巴關係談判趨於解決的全面逆轉。

地中海東部海域近20年發現巨大的油氣田，大可改變沿岸國家（塞浦路斯、黎巴嫩、以色列、埃及）的能源與經濟發展，以色列亦因此已成為天然氣出口國。土耳其與埃及作為區內大國，想借助區域的天然氣開發來推動經濟，其中埃及最為積極。埃及的戰略是利用天然氣的發展，推動區內各國的經濟增長，形成經濟互相依賴，消除政治敵對，使全區得以和平發展。埃及作為人口最大國，便可有最大的得益。特別是加薩地帶對開海面亦有天然氣田，埃及計劃在加薩或埃及鄰近海岸新建港口，作為區內天然氣液化出口基地。

埃及這個戰略，需要以色列的合作，以及加薩問題長期解決，不能讓以巴衝突將之破壞。因而埃及主催，美國協助，逼以色列同意讓埃及和以色列共同管理開發加薩海域氣田，收益部分歸巴勒斯坦自治政府，小部分歸加薩；埃及並計劃與加薩合作，提振當地經濟。

美國同意和參與，主因是想推動區域和平，以便卡塔爾和東地中海的天然氣可遠至歐洲，減低後者對俄羅斯的依賴。所以，去年10月美國、法國主催達成協議，開發黎巴嫩所屬海域天然氣，並取得真主黨的支持，以色列反對無效。另外，美國拉攏海灣國家與以色列建交，其中沙特阿拉伯與以色列建交條件中，包括對巴勒斯坦讓步。今年2月和3月，分別由埃及和約旦主催埃約以巴美5國談判，達成協議，推動和解，沙特與以色列建交亦在進行，形勢一片大好，似乎以巴問題可以用經濟合作、政治妥協來解決。成功的話，美國可推動從印度經中東到歐洲的美式絲路，也可打通歐洲東南部的通道，重返中東，對抗中俄。

結果是以色列在西岸佔領區推展新殖民區，以軍多次侵略，今年初至7月殺了近200名巴勒斯坦民眾，巴勒斯坦自治政府7月宣布所有協議作廢。原來的協議制約以色列的殖民擴張，為猶太復國主義者反對。6月18日，以色列總理內塔尼亞胡批准開發加薩氣田，和解開始，猶太復國主義者便要急迫推翻。10月7日哈馬斯突襲以色列是因為和談合作無望，猶太復國主義者自然歡迎，以此可阻止任何與巴勒斯坦的和解，阻撓他們佔領全巴勒斯坦的行動。

研究所所長 陳文鴻