以色列財政部長斯莫特里赫表示，加薩居民自願離開加薩，是最好的方法解決人道主義問題。斯莫特里赫作為以色列財長，應最清楚加薩的經濟狀況。然而，他是以色列的宗教猶太復國主義政黨的領袖，該黨的信念是按照舊約聖經，把整個巴勒斯坦變成猶太人的國家，把巴勒斯坦的原居民驅走，反對聯合國協議的以色列、巴勒斯坦兩國共存的決議。他的提議便帶有濃厚的政治因素，目的在找理由把巴勒斯坦人趕出加薩。

斯莫特里赫同時要求國際社會提供財政支援，協助加薩居民遷離。他說加薩缺乏自然資源、獨立的生計來源，人口眾多，不可能長期在經濟與政治方面獨立。他又表示，以色列已無法接受加薩有獨立的政治體存在。簡單而言，是加薩無法發展，便讓國際社會資助他們離開，讓加薩回歸以色列。

加薩地少，但不是沒有經濟條件，今年以色列已同意開發加薩海域的天然氣田。據估計，儲藏量不小，市價值25億美元，可供15年用。若氣田收入全歸加薩，以200多萬人的小經濟，加薩的經濟便可大不同。正因有天然氣田，亦屬整個東地中海巨大天然氣田板塊的一部分，埃及早有計劃開發，在加薩建港進行液化，以供出口。亦有建議在加薩建管道，輸氣往以色列、約旦、埃及。單只天然氣開發，液化和出口便足以支撐加薩的發展。

此外，加薩勞動力眾，現時已部分在以色列工作。利用兩地的工資差額，若加薩開放，取消以色列的封鎖，加薩的青壯勞工正可補以色列的不足，就業與收入便可供養一部分居民。加薩居民不少已外出工作和遷移，散布各國，包括蘇格蘭首席部長亦本是加薩人，母親還住在加薩。外出工作的加薩僑民，多把收入部分匯回加薩，支付留在加薩家人的生活。此所以加薩超過一半勞動人口失業，實際經濟並不十分貧困，主因有僑匯支撐。

若政治安穩，以色列解除封鎖，加薩的海外僑民不但可匯錢回家，還可以海外關係、管道和資本開展本地的工商業。即使內陸隔着以色列，交通不便，但海路可通整個地中海，與沿岸國家進行貿易，甚或在天然氣轉電力供應充足下，替歐洲國家作出口加工製造。只要加薩和平開放，便大有機會區域化、全球化地借助市場和外來投資發展，條件不會遜於以色列的港口城市，特別是與埃及合作，機會更大。