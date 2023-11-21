大陸拿下台灣、實現祖國統一，在美國那幾個盟友中最為擔心的是日本，那時它若還跟着美國反華，更是死路一條，日本將四面被圍。台灣回到中國後，美國封堵中國的第一島鏈不復存在，第二島鏈似有若無，從亞太戰略和美國對華圍堵戰略上講，日本已經沒有甚麼價值意義，就算美國肯拚盡全力和中國打仗死守日本，遲早守不住，結果是日本全毀。

日本前首相麻生太郎近日說，日本周邊有俄羅斯、中國大陸、北韓，如此危險且難以預測的地區在世界上幾乎絕無僅有。日本人知道自己的危險，但在歷史原因、形格勢禁、自己早已是美國附庸的情景下，它毫無脫身之法，只能寄望美國打敗中國，保住其身。麻生太郎說，日本應該加入澳洲、英國、美國三方安全夥伴關係，形成日澳英美四方安全夥伴關係，這樣加強合作，可令美方在印太地區的威懾力增加兩倍、三倍甚至四倍。

麻生太郎的這種想法充滿了悲涼之意！目前的態勢和未來的發展，是美國、澳洲、英國、日本聯手也未必能阻擋大陸武統台灣，台灣被大陸拿下，意味着美澳英日聯盟破產失敗，它們還有多少力量護住日本？美國可能還有幾分護台心思，因為對它的利益影響太大。英國、澳洲呢？日本存亡關它們屁事？就算「仗義」一把或被美國「脅迫」助日，又能出上幾分力量？可說對大局毫無影響也。

其實，日本是害怕和美國一起阻擋大陸武統台灣的，兩岸開戰對它沒有好處，中國統一對它也沒有好處，維持現狀對它最合適。然而，日本受制於美國，沒有自己的外交政策，也沒有自己的「兩岸政策」，只能跟着美國跑、只能把自己的國家命運交到美國手上，它的可悲在於跟着美國跑，給美國人當槍使，為美國利益和中國在台海開仗，是死；不跟着跑，山姆大叔更不會饒過它。日本唯一的活路，就是美國不再和中國作對，不敢和中國打仗。