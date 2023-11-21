炸完醫院，又炸難民營，以色列極右政府愈來愈瘋狂，也愈來愈冷血，在21世紀的今天竟然還會發生如此慘無人道的種族滅絕暴行，而且是在全世界眼皮底下公然行兇，連病人和嬰兒也不放過，簡直令人難以置信。國際社會眼睜睜看着以色列肆意殺戮，卻沒有人能夠阻止，這究竟是甚麼世道？美國政府一方面惺惺作態，呼籲以色列不要佔領加薩，一方面縱容以軍濫殺無辜，還無限量提供軍火，其虛偽和醜陋可見一斑。

美國富豪馬斯克看不過眼，在社交網站X回應一則有關猶太人煽動仇恨白人的貼文，認為是「事實真相」，即遭白宮指摘散播反猶太和種族主義仇恨，「違背美國核心價值」。人們實在好奇，美國核心價值到底是甚麼東西？難道協助以色列屠殺巴人就是美國核心價值？馬斯克這種身份尚且沒有表達自己觀點的言論自由，其他人更不用說，莫非這也是美國核心價值？

事實上，國際社會反戰示威一浪高於一浪，譴責以色列暴行的聲音也愈來愈強烈。土耳其總統埃爾多安直指以色列是「恐怖主義國家」，犯下戰爭罪行及違反國際法，揚言要讓以色列總理內塔尼亞胡到荷蘭海牙國際刑事法院受審。他說的無疑都是事實，但有用嗎？別天真了，在美以淫威之下，國際刑事法院根本不敢受理，即使受理也是無牙老虎。全世界唯一能夠阻止以色列暴行的國家就是美國，奈何美國壓根兒就是幫兇。

有外媒評論道，美國縱容以色列，正在破壞其在全球南方國家中的形象，將多數國家推向中國和俄羅斯的懷抱。道理很簡單，美國虛偽本質在這次以巴衝突中暴露無遺，世界不再聽從其道德說教，自然向中俄靠攏。正如中國領導人指出，新中國成立以來，沒有主動發起過一場戰爭或衝突，沒有侵佔過別國一寸土地。公道自在人心，中國歷來主張和平，美國則是好戰成性，兩者形成鮮明對比，除了那些甘當美國附庸的國家，其餘大多數國家都懂得如何選擇。

顯而易見，為了包庇以色列，美國正把自己推向阿拉伯乃至全世界的對立面，其苦心經營的國際形象蕩然無存。憑美以兩國的軍力，當然可以夷平加薩，可以殺光巴人，可以震懾所有阿拉伯國家，但永遠也無法征服人心，他們埋下仇恨種子，終有一天反噬到自己身上。