全球智能手機的需求量都在下降，中國卻逆流而上，今年10月，內地市場的出貨量大增11%，其中最關鍵的功臣，便是華為公司自主研發的5G手機。華為的表現如此強勢，把美國手機生產商蘋果，嚇得瑟瑟發抖。

近年美國出盡洪荒之力，阻遏中國高新科技的發展，首當其衝者，便是華為公司。華為勝則中國勝，華為敗則好像整個中國都要敗，該公司儼然成了內地科技行業的象徵。華為公司卻是好樣的，經過3年蟄伏，到今年8月，自主研發的5G手機橫空出世，技術水平之高，讓不少外國公司都覺得難以置信。

面對新簇簇的華為高階手機，不少反華論者不甘不忿，便製造出各類謠言，綜合起來，不外乎以下三種：第一，華為的高端晶片是由美國高通公司製造，華盛頓政府實施制裁令之前，華為先行囤積，時至今日，才拿出來使用。第二，即使華為能自主研發晶片，生產量亦十分有限，高端手機的銷售額，一年或許只有數十萬台。第三，即使華為新手機一年的出貨量能超過數十萬台，想必也是靠國家補貼，否則賣一台要賠一台。

過去數月，美國和日本有多個機構，對華為新5G手機作拆骨研究，結果終於出台，上述三個謠言都被逐一戳破。研究結果指出，華為的7納米晶片是自主研發，並非來自高通公司。新手機所有零件加起來，成本為422美元，折合約3,000元人民幣，而華為最熱賣的5G機種，售價近7,000元人民幣，賣一台賠一台之說，顯然是笑話。至於華為的5G手機一推出，便帶動起全國智能手機總銷量急速猛漲，以此觀之，華為高端手機的產量，遠不止一年數十萬台。