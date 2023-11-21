英國政府近年不斷出現高層人事變動，例如備受醜聞爭議困擾的內政大臣柏斐文日前突然被革除職務，改由原任外相的祁湛明接替，祁的外相一職則出人意表地由前首相卡梅倫頂上。由於卡梅倫的親中形象深入民心，英國一眾反華派政客皆擔心中英關係會因為卡梅倫出任外相而有所改善。

正常來說，卸任的國家領導人已沒有法定職權，政治影響力肯定會大打折扣。但中國的傳統外交風格卻是政治人物即使退休，仍有不可輕估的政治號召力。所以這麼多年以來，北京當局縱使和一些外國元首關係欠佳，在他們任內及卸任後都甚少以點名方式提出嚴厲批評，以避免撕破臉。

至於任內和中國保持友好關係的外國元首，北京在他們卸任後也沒有冷待，甚至繼續保持來往，希望在有需要時借助他們發揮民間渠道的「二軌外交」。畢竟這些領導人卸任後雖然沒有了正式舞台，但是從政多年，在政壇周圍仍有一群支持者。

菲律賓近來與中國的關係日益緊張，中國政府就邀請了菲律賓前總統杜特爾特訪問北京。這是「二軌外交」一個活生生的例子。在北京眼中，杜特爾特可以憑藉與菲國官方的特殊關係，以及自身非官方的身份，為中菲兩國衝突扮演斡旋的角色。

卡梅倫在2010年至2016年出任英國首相期間，大力推動與中國合作，令中英關係進入「黃金時代」。卡梅倫卸任後屢次被揭和北京有千絲萬縷關係。此次他東山再起，可以說是北京押中了寶。但這不是巧合，而是中國外交傳統發揮了作用。當然，如今的英國政府已告別「黃金時代」，不能寄望卡梅倫重返政壇就可以帶來重大改變，但中英關係有望進一步回暖，這點倒是可以肯定的。