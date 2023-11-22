美國總統拜登在11月18日的《華盛頓郵報》上刊文，認為解決加薩的原則為：不能強迫把巴勒斯坦人移離加薩，以色列不能再佔領加薩，不能有對加薩的封鎖與圍堵，不能減少加薩的領土。戰爭後，加薩的治理以巴勒斯坦人民的聲音和願望為中心。

顯然，在國際壓力下，美國的加薩政策已從單方面偏袒以色列，轉為要維護巴勒斯坦人在加薩的權利與利益。若能貫徹執行，哈馬斯與加薩人民的犧牲至少換來和平和發展機會，加薩人民可從以色列的封鎖、禁制中解脫出來。他們的犧牲使全世界看到，幾十年來以色列的壓迫和戰爭中毫無人性的復仇殺戮，從而知道以色列是用舊約聖經的部落主義來迫害巴勒斯坦人，來建立他們所謂神恩賜的地上王國。

美國的轉變是迫於形勢。但是在哈馬斯突襲以色列之前，美國便籌劃以巴問題的政治經濟解決，拉上埃及和約旦來幫忙。在促使沙特阿拉伯與以色列建交中，也為巴勒斯坦人爭取一定的政治與經濟利益。美國的目的，是以解決以巴矛盾使中東的政治衝突消減，讓美國藉此改善與各國的關係，重返中東，抗衡中國與俄羅斯的影響，打通印度經中東往歐洲的通道，也使中東的石油天然氣供應歐洲，切斷俄羅斯的市場，這是區域的大戰略。

今年6月左右，這個大戰略近乎完成，可惜以色列極右翼政府攻擊西岸佔領區，擴大猶太殖民區引致杰寧（Jenin）屠殺，巴勒斯坦人憤而起義，鎮壓更為殘酷，巴解沒法忍受而退出協議，美國戰略成敗垂成，相信因此引來哈馬斯放棄談判和幻想，以10月7日的突襲，來應對以國殖民主義的加快侵食巴勒斯坦餘下土地。

對此結果，美國當然大為不滿，可猶太勢力強大，以色列不聽從美國的勸阻，美國被迫全面支持以色列。只是美國亦估計不到以色列政府全為猶太復國主義騎劫，想借機毀滅加薩巴勒斯坦社區，佔領加薩，乃至攻擊西岸佔領區，落實佔領全巴勒斯坦的猶太復國主義計劃。且在攻擊過程中，全面違反西方文明的人道主義，觸犯聯合國的全球規則，並在國際批評時，狂妄地敵視對抗。美國面對這樣的野蠻和國際反應，擔心受到牽連，變成以色列拉上美國一起與國際全體對抗，不單止為明年的選舉，也為美國本身的利益，不能不從眾，否定以色列的行動。但以色列不理會，美國可以怎樣回應呢？