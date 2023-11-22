最近這段時間西方媒體一直在唱衰中國經濟，特別喜歡渲染外資大規模撤退。事實果真如此嗎？數字可以說明一切。今年頭10個月，外資在華新設企業達到41,947家，比去年同期增加逾32%，這哪是撤離，根本是蜂擁而至。其中加拿大對華投資增長超過110%，英國和法國也分別增長94.6%和90%，可見西方商人既理智又現實，嘴巴說不要，身體很誠實，一方面跟隨美國遏華，一方面擁抱中國市場。美國企業更是不甘後人，中國領導人出席APEC峰會期間舉辦了一場晚宴，美國商界巨頭幾乎傾巢而出，當然不是為了吃一頓飯這麼簡單。

近年美國利用激進加息收割全球，吸引了大量國際資金，流入中國的外資自然相對減少，人民幣也因此面臨貶值壓力。這是很普遍的現象，許多國家皆面對同樣問題，中國並非單一個案，西方卻乘機炒作，刻意誇大外資撤離中國，分明是別有居心。實際上，隨着美國利率接近見頂，美元匯價高位遇阻後開始轉弱，意味着以中國為主的亞洲新興市場貨幣及資產可望重現吸引力，隨時迎來一次大反攻。近日人民幣匯價大幅反彈就是一個明顯信號，而人民幣超越歐元成為全球第二大貿易融資貨幣，更是走向國際化的關鍵一步。

利之所在，天下趨之，哪裏有利可圖，國際資本就往哪裏跑，這是自然規律，豈是政治因素所能阻擋。美國經濟外強中乾，美元匯價高不勝寒，資產泡沫危若累卵，反觀中國經濟正逐漸恢復動力，人民幣匯價開始轉強，資產價格依然處於相對低位，哪個市場前景更吸引、更值得投資，國際資本自然懂得選擇，西方唱衰中國經濟，只能枉作小人。

最令人莫名其妙的是，都這個時候了，美國還在想方設法遏制中國，不斷加大晶片等科技產品輸華限制。其實華為突圍而出，已宣告美國的封鎖失敗，蘋果手機在華銷情不及預期，更是證明美企成為遏華政策的最大受害者。華盛頓再不改弦易轍，美企必將漸漸失去中國市場，而放眼全球根本沒有任何市場可以取代中國。

正如有美國智庫學者指出，抵制全球化是目光短淺的表現，不可能實現持續發展。畢竟今天的中國已不是過去的中國，美國也已不是過去的美國，單方面遏制打壓注定是搬石砸腳，逆全球化更無異於自我孤立。