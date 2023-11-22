才剛在APEC場邊向習近平表達對南海緊張情勢升高的關切，菲律賓總統小馬可斯又在檀香山「井上健-亞太安全研究中心」論壇發表談話，表示由於擔憂中國在南海的擴張，加上「南海行為準則」談判停滯不前，所以他決定先與越南、馬來西亞討論制訂規範。他強調：「絕對不會讓給外國勢力任何一寸領土。」除了主要夥伴美國外，菲律賓也積極尋求與日本、澳洲、南韓等國合作，結合多方力量來遏制中國在南海的發展。

夢想很豐滿，現實卻很骨感，小馬可斯所謂先與馬來西亞、越南等國協商討論制訂規範，根本就是異想天開，因為「南海行為準則」目前之所以無法實現，並不是各國對此有不同意見，而是其他各國都已傾向於簽署，唯一從中作梗、仗着美國勢力不願合作的國家，恰恰就是菲律賓一國而已。以菲律賓在南海的現況，要求大家退回去重新和你談一個其他國家不可能同意、也毫無約束力的規範，顯然根本就沒搞清楚自己的地位與實力，只會淪為笑柄罷了。

南海目前實力最強的國家，毋庸置疑就是中國，美國在烏俄與以巴的影響下，早已備多力分、捉襟見肘，就算加上日澳從旁協助，實際上也對在南海經年累月的對峙感到相當吃力，這也是拜登急於與中國恢復軍事溝通管道、緩和全面對抗態勢的原因。菲律賓的海上實力根本不值一提，過去依賴美國狐假虎威，才能勉強軋上一腳，現在美國打了退堂鼓，菲律賓連跑龍套的資格都沒有，還想拉人上談判桌，豈非癡人說夢？南海的最好解方，就是菲律賓趕快同意「南海行為準則」，擱置爭議共同合作，否則形勢只有對菲國愈來愈不利，屆時菲國縱想合作，只怕別人也不需要了。