中、美作為當前最具影響力的兩個大國，上星期舉行的元首會晤受到全球前所未有的關注，本港政界就特別留意拜登在會議期間有關香港問題的表態。事實上，自2019年反修例事件以來，華府近年在與北京舉行的官方會議中，經常會把香港議題掛在嘴邊，今次亦不例外。

根據白宮的新聞稿披露，拜登在會上對中方在香港侵犯人權的行為表示關注。相比之下，去年拜登在印尼峇里島G20峰會期間，只是籠統地向習近平說關注中國在香港的做法。不少人認為今年拜登的用詞更加具體，反映美國對港政策會趨向嚴厲。這種咬文嚼字的解讀實在是多此一舉。

香港反對派一直吹噓香港的國際角色，可現實卻是香港只是中國的一個城市，美國多年來也是在中美關係的大框架下處理美港關係。近年中美關係欠佳，華府更傾向持續打香港牌，為中國添亂。這是很基本的常識，不用思考就可以想到，根本無必要在一些字眼上糾纏而去分析美國涉港政策。

依我來看，「習拜會」後美國對香港政策不會有大改變，未來一段日子仍有兩大因素影響港美關係。一是過去4年許多香港反對派人士流散海外，對北京充滿怨恨，部分人向美國政府進行全方位的游說工作，發揮了一定作用。海外港人組織的影響力，估計還要三、四年時間才會下降，美國在此期間不會放鬆對港政策。

二是香港居住着許多美國人。根據美國去年公布的報告顯示，目前在港的美國公民約有7萬人。香港明年將進行23條立法，華府屆時肯定會以香港有數以千計的美國公司和數以萬計的美國人為藉口，再次向香港施壓。換言之，無論習拜會有無成果，香港未來幾年都要做好和美國硬拚的準備。