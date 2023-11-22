西班牙首相桑切斯剛成功連任，但第二任首相寶座還未坐暖，已有約17萬民眾上街遊行，其大位搖搖欲墜。西班牙民眾的憤怒與不滿，源於桑切斯有拿國家利益作政治交易之虞，為了連任，不惜與分裂西班牙的加泰羅尼亞分離分子相關勢力聯手，既懶理國家安全，又讓過去多年的司法執法成了空談，當民眾高叫「不要出賣西班牙」的口號時，桑切斯的如意算盤和連任美夢分分鐘成為泡影。

作為曾擔任一任首相的資深政客，桑切斯竟然犯了最膚淺的政治錯誤，把本應是最重要、最無法讓步的國家統一作為政治交易，以獲得6個小政黨的支持，與其所領導的左翼工人社會黨組成最大陣營，壓倒在今年7月選舉中，取得最多議席的中間偏右人民黨。說白了，就是桑切斯領導的政黨原本輸了選票，但有人找上幾個小黨合作，只要彼此各取所需，保下大位便可。於是，桑切斯決定特赦數百名在過去10年、因參與加泰羅尼亞分離主義運動而面臨起訴的人。

說到加泰羅尼亞鬧獨立一事，西班牙人就有痛有恨也有怨。加泰羅尼亞曾經是西班牙的自治區，早年已有獨立聲音，但自2017年舉行獨立公投，得到比英國當年脫歐公投更懸乎的結果後，混亂便沒有停止過。而西班牙中央政府與加泰羅尼亞議會中分離派的看法截然不同，即使分離主義黨派強硬宣布獨立，亦被西班牙政府史無前例的援引憲法第155條，授權中央政府剝奪部分或全部加泰羅尼亞的自治權力。

自此，加泰羅尼亞獨立運動被鎮壓，西班牙政局亦長久因為加泰羅尼亞獨立運動而不安穩。幾年下來，獨派分子及勢力遭到檢控，西班牙政壇鬧哄哄一片，雖然不同地區不同意見常見，但西班牙的主流民意仍是捍衞大一統，這也是這次17萬民眾上街遊行的原因。大批示威者在首都馬德里街頭集會，包括多名右翼政黨領袖。示威者邊揮舞西班牙國旗，邊高舉寫有「桑切斯叛徒」、「不要出賣西班牙」等標語的橫額，遊行隊伍更走到桑切斯的官邸，怒火亦從馬德里向其他城市蔓延，足見人民的怒火一發不可收拾。顯然，民眾要求從政者以國家利益為重，以法律為重，絲毫容不得政客以國家利益作交易。

最令西班牙人氣憤而無法接受的是，特赦行動一旦落實，等於變相放生加泰羅尼亞分離分子，尤其是獲特赦的人，包括流亡比利時的加泰羅尼亞自治政府前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont），他一旦獲得特赦，返回西班牙後還能夠參加公職選舉。屆時，一切情況可能回到2017年之前。混亂數年之後，西班牙的分裂勢力不但沒有受到懲處，連已展開的司法行動也要讓路給政治權謀，這才迫使西班牙民眾走上街頭。

公權，是人民賦予的，享高位者最終還是要接受民眾的審判。