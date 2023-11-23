產評：中國經濟大洗牌　明年將見新景象

3年新冠疫情，「清零」防疫大大打擊內地經濟，商業景氣至今未見完全恢復，一來部分企業捱不過疫情，二來監管整頓和債務危機也拖垮不少企業。此外，近年中美博弈升級，美資加快出逃中國資產，本地民營企業未復元氣，艱難的景象可以想像。不過，這也許是內地經濟轉型的必經洗牌過程，畢竟美國推動產業鏈與供應鏈與華脫鈎，美資要走的終歸留不住，這道坎更難也得硬着頭皮跨過。反觀，內地經濟正處於新的起點，明年有望迎來重新出發的機遇。

環顧今年全球經濟大旺美元資產，其他非美元資產包括中國資產都要捱貶，在疫後復甦的帶動及產業鏈重構的拖累下，服務業表現強於製造業，尤其製造業不景的狀況，並不只限於中國，南韓、越南等地都面對類似問題。世界貿易整體需求放緩，多個經濟體都受累，只是因為中國的貿易量相對強大，所受的影響亦自然最矚目。

不過，踏入第四季，早前明顯強勢的美國、日本，及部分歐洲國家，經濟增長已有放緩迹象，尤其美國疫情間的財政補貼所導致的超額儲蓄效應已逐步淡化，零售及消費市道備受考驗。反觀今年一直以弱勢示人的經濟體如中國，則有見底回穩之象，在今年的低基數效應下，隨着內地當局持續加大財政政策力度支持，並妥善化解內房及地方債務風險，明年經濟增長有望逐步回穩。這個大趨勢，從近期美元偏軟及非美元趨升初現迹象，相信明年首季的經濟數據，能為投資者給出更清晰的圖畫。

內地經濟大洗牌，除了體現於製造業升級改造、外資退潮，還體現於經濟結構改善，不再過於依賴內房這單一行業，更大力度發展創科、服務業等高附加值行業；地方政府不再如過去坐享土地收益不作為，更積極善用財政資源，支持地方實體經濟發展，開拓打造多元化的稅收基礎。在服務業中，內地金融業明年有望啟航，就連美資投行都給出類似的預測。

當然，在非美經濟體中，中國也非毫無對手，日本一直施行寬鬆貨幣政策，相信明年將進入政策拐點，屆時即使資金東來，日本市場將以走出超寬鬆貨幣政策的姿態，對流入中國市場的資金起到分流作用。但當然，近期日本經濟亦開始出現疲態，如何更好運用地區經貿聯繫，例如《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），提振景氣，食兩邊「茶禮」，繼續充當美國的亞洲盟友，同時加強與中國的經貿往來，未來雙方在處理「核污水」問題的矛盾上，將為市場提供指引。

說到底，亞洲不能分割，若中國經濟陷入蕭條，整個亞洲地區也不可能言好；中國經濟復甦，亞洲諸地則有更多貿易機會，來抵銷西方經濟體需求不足的影響。過去一年中國經濟增長放緩所帶來的衝擊，大概就說明了這個事實。若明年中國經濟真的重現增長動力，區域協作有望一擁而上，得耐心觀察區域經濟變化，中國與亞太、中東、金磚國等經濟體在新起點上重新出發，也將說明美資對中國市場是真的棄跑，還是斷捨難。