正論：移英儘管未如意　回港恐怕更可悲

香港近年爆發了回歸以來最壯烈的移民潮，英國乘機降低移民門檻搶人才搶資金，吸引大量港人透過BNO移民當地。然而人離鄉賤，調查發現，65歲以下移英港人之中，只有約五成人找到工作，換言之一半人失業。饒是如此，九成九移英港人仍然堅拒回流，箇中原因是甚麼，值得執政者反思。

港府由不承認移民潮存在，推諉受疫情影響，以及國際城市人口「進進出出」很正常；到不認不認還須認，承認本港勞動人口大減，破天荒全面輸入外勞，在在反映這數年間爆發的移民潮，對本港經濟已造成根本性的打擊。

英國內政部最新數據顯示，2023年4月至6月，共有9,800宗BNO簽證申請，較1至3月的9,411宗增加。自2021年1月31日英國出台BNO簽證計劃至今年6月底，共有18.26萬人申請，批出有17.6萬宗，已抵達英國的港人則合共有15萬多人。顯而易見，移民潮仍未停止，港官所謂最壞情況已成過去，只是自欺欺人而已。

而這十多萬港人之中，大部分都是香港社會的中流砥柱，他們賣樓賣車、辭職退學，將整副身家帶到英國，除了加劇本港資金外流，亦反映他們「連根拔起」，無意再返香港。當地最新一項調查亦印證了此一事實。受訪的逾2,000名持BNO移英的港人之中，36%擁有碩士或博士學位，23%擁有研究生學位。這些高級精英捨港遠飄，對本港勞動人口與質素怎麼可能沒有致命影響？對本港競爭力怎麼可能不造成巨大衝擊？

當然，物離鄉貴，人離鄉賤，從來都是不變的定律。正如前述，65歲以下受訪者之中，只有52%找到工作，其中47%表示工作與技能、經驗不匹配，24%不滿意薪水，另有五分之一人表示工作過度。目前英國經濟低迷，通脹高企，英國與香港的資歷又不互換，許多在香港本是專業人士的精英，移英後只能從事基層工作，例如超市收銀、老人院煮餐等，收入和社會地位大不如前，加上種族歧視始終存在，人浮於事的不如意感油然而生。40%受訪者承認財務穩定性已經惡化，一成甚至表示嚴重惡化，反映移民悲歌的冰山一角。

然而，就算生活艱難，收入無以為繼，99%受訪者表明沒有計劃回流香港。港府口口聲聲香港由亂入治、由治及興，而且就業機會肯定比英國多，但這些在英國生活不如意的港人依然對香港卻步，當中除了有個人理由，例如面子擱不下、在港已無工作和物業等；更大原因，恐怕與港府施政不濟、深感香港今不如昔、令他們感到陌生直接相關。

經過黑暴一役，本港政治環境變得平靜，但同時法律亦明顯收緊，《港區國安法》震懾反中亂港勢力的同時，無可否認令部分港人心存疑慮，加速移民決定。撇開政治因素不談，香港由治安到教育，由醫療到安老，由住屋到經濟，皆呈現每況愈下之勢。移民雖然充滿未知之數，但總比繼續留在香港「死咕咕」令人感到窒息好，起碼英國教育出名優質，下一代的學習壓力也沒有這麼大，單只這一點，已足以令移英港人家庭決心留下。

事實上，說香港各方面大不如前決非無的放矢。君不見，黑社會和南亞兵團抱團勾結，街頭尋仇互劈、刀光劍影、擄人勒索、打家劫舍等暴力案件幾乎無日無之，香港被譏為「國際大刀會」，臭名遠播。當局卻始終無法整頓治安，打擊黑社會固然軟手軟腳，對假難民攻港更是無任歡迎，市民和商戶每天擔驚受怕。所謂君子不立危牆之下，有條件走當然即走，毫不留戀。

更令人不安的是，本港財赤創近年新高，財政儲備卻創近年新低，入不敷支的結果，是港府投放在醫療、安老等各方面更加錙銖必較、更加捉襟見肘。開源無計，節流無方，雪上加霜的是樓股皆跌，各項經濟數據皆跌跌不休，香港未來的經濟情況，恐怕比英國好不了多少。尤其港人勞碌一輩子，退休保障全無，老來看醫生、住老人院還要等到死，倒不如移民放手一博，為人生尋找變數。

山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈。香港雖是彈丸之地，但過去能夠蜚聲國際，創出奇迹，全賴獅子山下的香港人同舟共濟，團結一致。可如今經歷風霜，物轉星移，獅子山下精神早已變質變味。部分港人寧願在外國從頭來過，也不願回歸香港，這便不是工作、收入的問題，而是外國另有一些價值更值得他們留戀。

可以說，移民潮不僅令香港失去這一代人，就連下一代人也失去，他們連高薪厚職也甘願放棄，心血就此白費，代價如此巨大，原因究竟是甚麼，難道還不值得港府反思？