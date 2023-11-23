阿拉伯與伊斯蘭教國家集體派代表拜訪北京與莫斯科，尋求解救加薩居民的人道主義災難。但中俄兩國即使同情加薩居民，在外交層面方面支持人道主義援助，在聯合國安理會上與美國和以色列抗爭，可似乎沒有能力改變以色列在加薩的暴行。不過，以色列與巴勒斯坦（哈馬斯）還是達成暫時休戰協議，交換人質與釋囚，容許人道援助物資進入加薩。可這應不是中俄干預的結果，也不是卡塔爾斡旋之力，而主要是美國的作用。

美國霸權主義雖然正在衰落，可是國際上它仍是唯一的霸權，在全球各地駐軍，政治和資金上控制大多數的國家，即使中國、俄羅斯以至其他新興大國不敢與之衝突。俄羅斯是被迫開展烏克蘭戰爭。中國對美也只是積極防範，被動抗拒，並不敢主動出擊。國際上的大事，決定者仍然只是美國。以色列在加薩的種族滅絕行動，已經清楚不過，聯合國在加薩的救援人員，國際醫療救援機構的工作人員、醫護，以至記者都與加薩婦孺平民同樣被無差別殺害。

各個國際機構在聯合國大會上拿出確實證據控訴，聯合國大會的決議、安理會的決議，皆不能強迫以色列停戰放行人道主義物資入加薩。而從聯合國大會與安理會的表現看，這個國際機構還是二次大戰勝利國的工具，以美國為代表。中俄雖屬永久成員卻沒法強迫美國，天下還是美國說了算。而且美國是敢於勇於用武力、財力、政治影響來強制推行它的主張。中俄只能被動對抗，其他各國，除了北韓這樣政治專制的小國外，不是受其收買，便是被恐嚇、制裁、壓迫，至多是口頭和文字上的抗議，沒有具體行動。

就如阿拉伯和伊斯蘭教國家的集體會議，亦不過是加強措詞指斥以色列，仍欠具體行動。與過往不同也僅是向中俄求救。外交的積極活動並沒有解脫加薩人民的人道災難，要待美國出手。但美國出手是妥協，還偏幫以色列。後者仍然會繼續其在加薩、西岸佔領區的種族清洗。

美國霸權不是公正的世界警察，以色列屬美國霸權的組成，今次暫時休戰是全球大多數國家的反抗下才能達致，可卻並不會阻止以色列在休戰之後對巴勒斯坦人民繼續種族清洗，清空加薩地區的所有巴勒斯坦人民，繼而在西岸佔領區推行，以完成猶太復國主義的政治目標。美國會反對嗎？