台灣民進黨「務實的台獨工作者」賴清德和台灣駐美代表蕭美琴，日前登記「正副總統參選」，這對組合是「獨上加獨」。內地官媒認為，「雙獨組合」將加劇兩岸緊張衝突。

賴清德在登記時聲稱，二人將竭盡所能，讓台灣在穩健道路上走入國際，不走回「一中」老路。按民進黨的黨綱和鼓吹多年的「台灣建國」、「一中一台」、「兩國論」、「台灣是主權國家」，所謂「走入國際」，就是「實現台灣獨立」。惟在當前形勢下、在解放軍持續不斷的大規模軍演震懾下，賴清德不夠膽把「台獨」二字直白說出來，以為可用「走入國際」表明心迹又能蒙混過關。他還以為，這樣玩弄說法是一條「謀獨」的「穩健道路」，可避免大陸對「台獨」採取「極端手段」，讓大陸抓不住「武統的借口」。這當然是癡心妄想。

這些年來，台灣當局、政黨民間在「台獨」問題上玩過不少花樣，有明獨、暗獨，有「兩岸是特殊關係國家」論、有「中華民國在台灣」論，有「台灣是主權獨立國家」論，有「台灣已經獨立，不需要再第二次宣布獨立」論……現在，賴清德又弄出了一個「走入國際」的說法打馬虎眼，這當然是形勢所逼的「競選語言」。

民進黨、賴清德很清楚，當前形勢下，若用「台獨」爭取選票當上「總統」，會逼大陸動武，粉碎「分裂國家」。台灣選民對大陸「台獨意味着戰爭」的警告也前所未有的相信。要保和平、避戰爭，就不能把明目張膽搞「台獨」的政客選上台——那是在找死。

賴清德「走入國際」的說法，可以「滿足」某些台灣選民「避戰」的需要，但絕不能掩飾其謀求「台獨」的真面目。何況，他還在鼓吹「不走回一中老路」，這在在顯示了他「獨」心不死。正因為如此，大陸警告「賴蕭配」是「最危險的組合」，是進一步把台灣推向兵凶戰危的險境，是在自掘墳墓。這個嚴厲的警告，台灣選民聽明白了嗎？