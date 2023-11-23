早前香港一群的士司機計劃罷駛抗議，參與者聲稱可達500人，後來取消行動，據說是得到政府部門承諾，會積極回應業界訴求，致力打擊非法載客的網約車。的士和網約車兩個行業並行，任由乘客選擇，是世界潮流所趨，但今日的香港，還要為網約車應否合法化的問題而爭論，委實丟人。以中國內地為例，民眾用手機在網上打車，已成為生活習慣，叫車時只消輸入目的地，馬上便有十家八家公司可供選擇，全部明碼實價，各項收費清晰明瞭，所有記錄儲存在大數據中，你光顧後發覺有問題，仍然可以投訴，公司翻查存檔，就能替你討回公道。

內地網約車非但發展蓬勃，簡直是已經成妖成精，系統數據對乘客的分析、分類巨細無遺，遠遠超乎想像。據說兩個乘客在同一時間、同一地點叫車，目的地相同，若乘客甲用的是蘋果手機，乘客乙用安卓手機，同一家網約車公司，向兩人開出的車費可以不一樣。因依照大數據分析，用蘋果手機的人，平均消費能力較高，所以網約車公司可能會向你收取較高費用。

熟知內情的人更向筆者透露，乘客打車時即使同樣是用蘋果手機，你用最新款的蘋果15系列，跟用較舊款的12系列，同一家網約車公司開出的車費，也可能不同。至於何者的收費較高，為甚麼會較高，哈哈！各位聰明的讀者，試想想便知。不過，即使內地網約車會對不同乘客作不同收費，但因市場開放，公司間競爭激烈，所以整體車費不高，平均較正式的出租車便宜，乘客始終是最大的受惠者。相對之下，香港的出租車行業長期封閉，正所謂「沒比較便沒傷害」，咱們香港乘客，就只能成為受害的一群。