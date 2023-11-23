上海市台辦副主任陽禮華，針對明年台灣大選表示，無論誰當選都可以應對，我們走我們的路，賴清德上台可能對加快統一更有利；如果國民黨上台，則可以延緩統一的進程，讓我們有幾年的發展，屆時大陸將更強大。狠狠打臉了賴清德自稱最能保障台灣安全的鬼扯。

從習近平宣稱沒有2027年、2035年的「武統時間表」，到陽禮華直接嗆明賴清德可能加速統一。顯見大陸對統一的順序應該是努力和統，和統不成就只能武統，而武統也沒有既定的時間表，看的是兩岸發展的狀況。如果兩岸交流順暢，彼此隔閡心結愈來愈少，那就沒有必要走上武統這條路。反之，若兩岸持續劍拔弩張，緊張情勢不斷升高，則大陸就被迫必須認真考慮武統的實現。

那麼甚麼樣的條件會觸發武統呢？台灣積極走向獨立，當然是大陸不能容忍的底線，但台灣只要不宣布獨立，就不會面臨戰爭嗎？民進黨這些年用修改課綱、去中國化，強調台灣主體性等方式，培養所謂「天然獨」，年輕人已愈趨傾向拒絕統一。從最近幾屆選舉可看出，地方選舉在野黨往往能取得優勢，但一到大選，年輕世代幾乎一面倒選擇對抗中國，或至少與中國保持距離的候選人，長此以往，台灣獨立將如溫水煮蛙般慢慢成真。

所以當台灣的選舉一次又一次選出仇中人選，等於是向大陸發出和統無望，只能訴諸武統的信號。一旦大陸認定台灣不會再回頭，那麼武統的時間表就會正式出現。最近跨大西洋14國的趨勢調查顯示，台海若出現戰爭，各國都傾向外交解決，而非出兵或提供武器。也就是說，戰爭若不幸出現，台灣不是烏克蘭，就是成為加薩地帶！不讓這種悲劇出現，絕對是兩岸人民共同的責任。