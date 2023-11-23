俄羅斯總統普京去年2月宣布在烏克蘭進行「特別軍事行動」，揭開了俄烏戰爭序幕。以美國為首的西方國家其後全面制裁俄羅斯，銳意要將俄國與全球經濟市場徹底隔絕。一年多過去，俄烏戰爭仍未平息，但歐美的制裁效果正在遞減。

日前有兩則相關的消息，一則是有外媒援引歐洲統計局數據，指歐盟在今年頭9個月向俄羅斯採購了價值61億歐元的液化天然氣，就連愛沙尼亞和立陶宛這些烏克蘭最熱心的支持者，也繼續向莫斯科購買液化天然氣；另一則是委內瑞拉表示打算恢復與俄羅斯在委國聯合生產石油，第一階段目標是恢復至兩年前的產量水平。

隨着時間的推移，目前歐美對俄制裁出現了一種奇怪結果：一方面是歐洲撐不住，開始明裏暗裏向俄國進口能源；另方面是制裁反而刺激了莫斯科開拓其他市場，現在單是中印兩國的採購量就達到俄國所有海運石油出口的一半以上，而且也進一步鞏固了俄國與其他反西方國家如委內瑞拉的關係。

說到底，這是西方國家民主體制使然。歐美政客最看重選票。俄去年出兵烏克蘭初期，烏國被塑造為受害者，西方政府在民意壓力下一定要制裁俄羅斯。但時間會沖淡一切，現在西方多數媒體已經不會天天追蹤最新戰況，俄烏戰爭逐漸沒有「收視率」。政客再高呼制裁未必能增加選票，反而會令國家吃虧。須知道，俄羅斯是天然氣和石油出口大國，以往歐洲逾40%的天然氣都是從俄國進口。近年歐洲經濟不景氣，今年嚴冬又將至，正常的國家為了本國利益，只會選擇恢復購買俄羅斯能源，而不會為沒有「收視率」的「正義」捱貴氣。歐洲對俄國的能源制裁偷偷鬆章是十分正常的行為。