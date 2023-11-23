多年來政局都動盪不安，經常發生政變及內部衝突的緬甸，近月再起戰亂。但今輪事態發展特別複雜弔詭，令一眾聲稱關注緬甸局勢的西方觀察家、外交家，一時不知如何回應是好。近年在緬北一帶畫地為王，統稱「三兄弟聯盟」的若開軍、德昂民族解放軍和緬甸民族民主同盟軍（又稱果敢同盟軍），上月底對果敢地區的政府軍，發動了歷來最團結、最大規模的攻勢，並據報取得了節節勝利。

緬甸軍政府於2021年發動政變，雖然被其推翻的昂山淑姬政府，早因屠殺羅興亞人事件而在西方社會失去道德光環。惟後者始終是民選政府，加上軍政府上台後武力鎮壓反對示威者，自然成了西方國家的制裁對象。就連東盟以至中國政府，亦未有正式承認緬甸軍政府的地位。

按照「敵人的敵人就是朋友」的道理，西方國家理應對反抗軍政府的緬甸軍民表示支持，但由於今次戰事有濃烈的中國影子，美英等國至今仍不願表態。

事緣在開戰前夕，中國政府已高調向緬北一帶的電騙集團「宣戰」，要求對方停止詐騙中國民眾，釋放所有被擄走及強迫（當中也有自願的）從事電騙的中國人。「盟軍」攻勢發動不久，網上隨即流傳多段據稱主角為果敢電騙家族成員的勸降視頻，還有成千上萬被黑布蒙頭的犯人，由中緬邊境被扣返內地的照片，估計他們是由「盟軍」轉交中國。「盟軍」其後更打正旗號，宣稱今輪攻勢的其中一個目標，就是打擊針對中國人的電騙集團。而「盟軍」的武器比過往精良，亦疑是由中國有關方面提供。種種迹象顯示，今次戰事即使並非由中國策動，至少也有樂見其成或借刀殺敵之意。一眾以遏中反華為先，爭取民主為次的西方政客，自然不敢輕舉妄動。