美國白宮周一表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平上周三喺加州三藩市會晤期間，同意再次會晤，但未確定日期。事實上，中美雙方大國合作，要真正做到互利共贏，最重要就係開誠布公，不要講一套做一套，否則再見多幾次面，依然唔會有所突破。你看中日兩國締結友好條約近半世紀，還不是充滿矛盾與爭拗，除了釣魚島爭議、日本官員參拜靖國神社，近排嘅核污水問題，加上日本傾全力倒向美國，拉攏越南提升關係等，可見《中日和平友好條約》根本係廢紙一張！

美國對中國打壓從未稍遏，今趟「習拜會」表面看來「好有成效」，如打擊毒品芬太尼、人工智能領域展開合作，更重要嘅係雙方同意恢復兩軍高層溝通。不過，呢頭似「春暖花開」，嗰頭老美又話計劃明年喺印太地區部署中程能力導彈發射器，目的還不是要對付中俄？事實上近排南海掀惡浪，「小鬼」如菲律賓又聯合美國軍隊喺南海展開聯合海空巡邏，菲總統小馬可斯大放厥詞，指聯合巡邏係「重大舉措」，係美菲共同防禦委員會和安全接觸委員會商定嘅一系列活動一部分；又指菲律賓已與馬來西亞和越南等國接觸，商討制訂南海行為準則云云。

菲律賓水鬼升城隍，以為有老美背後撐腰，就可狐假虎威，不可一世？不要忘了美國如今外強中乾，這樣的一隻老虎，倒真應了毛澤東大早給判斷為「紙老虎」！菲律賓再也文也武，改天說不定解放軍驅逐佢嘅就唔係水炮！美國冀中美元首再舉行會晤，不誠無物，還是美國財政部長耶倫頭腦清醒，佢話中美喺台灣地位議題上仍然存在很大分歧，中方確實表達希望透過和平嘅方法實現統一，而老美就不斷武裝台灣，道不同不相為謀，再見嘥氣！