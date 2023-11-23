本周初，中央金融委員會召開會議，這是該高層機構首次披露正式活動，標誌自今年3月以來的金融機構改革最終塵埃落定。金融監管體制進入新階段。這種新體制的特點，可從四個層面來透視。

首先，近10年來陸續組建的中央一級的委員會，如中央深改委員會、依法治國委員會、網信委員會、審計委員會等，均由最高領導人掛帥。此番金融委員會則由國務院總理領銜，顯示金融事務的重心，仍主要集中在經濟領域，如化解貸款和債務風險、調整貨幣政策、穩定匯率等。相較此前的國務院金融穩定發展委員會，一是「國」字號升格「中」字頭，二是主任由副國級提高為正國級。其權威力度更大。

其次，中央金融委員會是議事決策機構，旗下設中央金融委員會辦公室（辦事機構）、中央金融工作委員會（黨務領導機構），辦公室主任和工委書記由副總理兼任，擔當統籌「操盤手」。這種副國級規格，保證了金融辦、金融工委對「一行一局一會」的掌控。

其三，根據改革方案，金融辦、金融工委屬於合署辦公，一套人馬。但從新披露的人事班底看，卻並不完全重合。光大集團董事長王江出任金融辦常務副主任兼金融工委常務副書記（正部級），負責日常工作。但在他之下，財政部副部長夏先德調任金融辦副主任，中紀委巡視組組長秦斌調任金融工委副書記，二者並不交叉任職，各有專責，業務、黨務分開。這種格局，有些類似與中央政研室、中央改革辦模式，雖然室、辦合署，但卻各有負責官員。

從紀檢系統選拔官員進入金融工委，也凸顯了反腐打虎的優先級。今年以來，已有中國銀行前董事長劉連舸、光大集團前董事長唐雙寧、太平保險集團前副總經理肖星等多名中管幹部被查。此前幾年的改革中，中紀委設立第三監督室專門負責金融反腐，中紀委向15家中管金融機構直接派駐紀檢組組長，此次金融工委的組建，再增加了一個監督層次。其機構之嚴密，超過其他所有行業。

第四個層面，從新組建金融機構的內部司、局設置來看，負責執法、調查、審理、處罰等方面的力量大幅增加，數量前所未有。以國家金融監督管理總局為例，新設「行政處罰局」，承擔金融案件審理，作出處罰決定；「稽查局」及「稽查總隊」負責調查違規金融活動，指導金融機構安全保衞；單設「機構恢復與處置司」，處置金融機構。這些凸顯「監管」色彩。

新設「內審司（巡視辦公室）」負責開展金融系統內部審計、巡視等監督；「黨建工作局」指導基層黨組織建設、廉政建設、反腐敗工作等，則屬於「刀刃向內」、「清理門戶」的機構。金融改革動向，折射了領導層對當下風險的擔憂。與金融深度綑綁的房地產業等已經泥足深陷，傳統模式斷裂，而又缺乏新的增長路徑。在處置風險的同時，如何發揮金融服務功能、呵護活力，成為更難以拿捏的課題。