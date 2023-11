世界視線：不履行兩國方案　以巴戰爭無休止

兩國方案(Two-state solution)是以巴衝突的政治解決方案之一,這個方案主張,為居住於巴勒斯坦地區的兩個民族(猶太人與阿拉伯人)各自建立兩個不同國家(two states for two groups of people),在約旦河西岸及加薩地帶建立一個巴勒斯坦國,與以色列國並存。這個構想最具體來自聯合國安理會的議題,支持以1967年之前的界線劃定以巴兩國界線,但遭美國否決,當時美國支持兩國方案的原則,只是認定兩國界線要由以巴政府之間議定。

這項計劃在1993年充滿實現的希望,因為當年8月20日,時任以色列總理拉賓和巴勒斯坦解放組織主席阿拉法特在挪威首都奧斯陸秘密會面後,達成《奧斯陸協議》,以色列和巴勒斯坦解放組織於同年9月13日,在美國白宮草坪簽署了《臨時自治安排原則宣言》,接受彼此放棄武力對抗及和平共存。1995年9月28日,以巴雙方在美國簽署第二階段的協議,即《塔巴協議》,更實質確認以巴的分治。可惜正因為這個政治協議,同年11月4日,以色列開明派總理拉賓被以國極右分子行刺身亡,其後以色列大部分時間都是極右派當權,以巴衝突加劇。

以巴最大爭端,其實並非源自政治自成一體的加薩,反而是以色列不斷在約旦河西岸擴建殖民區,至今約有70萬人居住,還計劃到2030年達到100萬人。另外就是把耶路撒冷全面霸佔建首都,並在2017年得到美國特朗普政府的承認。這兩項爭端的出現,是因為十多年來以色列政府一直被強硬的猶太復國主義力量控制,加薩的哈馬斯政府要建立強大武裝力量挑戰以色列政府,使以巴和平共處更加困難。

2009年一項民意調查發現,以巴雙方人民有60%支持兩國方案;但到2021年,專家的調查發現,有52%的以巴受訪者不相信可達致兩國方案,77%認為會建立一個以色列管治、種族歧視和隔離的國家。不過,這也意味着全世界都不會接受,由巴勒斯坦到阿拉伯及回教世界都會支持永無休止的抗爭,直至打倒以色列霸權的策略。而這個抗爭的矛頭,最終亦將指向偏袒支持以色列殘暴政策的美國政府,使美、以在國際上更形孤立,難以支撐下去。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻