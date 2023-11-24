有組織發表報告，指不少持BNO移英的港人在當地「水土不服」、生活困頓，僅約一半人找到工作，不少人不滿薪酬待遇、工作量過重，甚至感到被孤立和歧視，更有一成受訪者陷入財政惡劣困境。

這個調查結果一點也不意外，英國經濟長期低迷，近年又遇上通脹困擾，更如雪上加霜，貧窮問題日益嚴重。當地有研究顯示，目前英國超過1,500萬人即約四分之一人口生活在貧窮線下，不得不面對「暖氣或食物」的選擇。試想想，當地居民尚且生活艱難，寄人籬下的港人又怎麼可能有好日子過？

人望高處，水往低流，香港是移民城市，人來人往本是很正常的事，但有些人慌不擇路，不是移往更宜居的地方，而是選擇英國這種沒落國家，實在令人莫名其妙。有人替他們辯護，聲稱部分港人移民後生活不似預期，依然捱生捱死不願回流，主要是對香港未來徹底喪失信心。實際上，香港未來是好是壞，已與這些人無關，他們是否有信心無所謂，最好堅持到底不要回流，因為香港根本不需要他們。有黃絲不是說過嗎？寧願在英國做乞丐，也不願回香港做皇帝。那就祝他們好運吧，也許大英帝國還有回光返照的一天。

無可否認，香港目前的經濟狀況確實不太理想，這固然有自身的原因，也有外圍因素的影響，當今全球經濟不景，疊加地緣政治局勢緊張，香港豈能獨善其身？但不管怎麼樣，香港也不會比英國差。根據瑞士金融機構發表的2023年全球財富報告，香港人均財富排名第3，遠勝排名13的英國。有人也許會說，這只能證明香港貧富懸殊嚴重，其實每個國家和地區都是如此，美英等西方社會的貧富懸殊也不會好到哪裏去。香港起碼還有祖國可以依靠，背後是14億人口的龐大市場，只要不自暴自棄，就有機會重現輝煌。英國又能依靠甚麼？

不作死就不會死，這些年英國政府基本上就是在瞎折騰，首相如走馬燈似的換個不停，結果是一蟹不如一蟹，將國家一步步推入深淵。辛偉誠政府無計可施，找來前首相卡梅倫重出江湖擔任外相，有人估計可能是想緩和與中國的關係，加強經貿往來。是耶？非耶？只能拭目以待，唯一可以肯定的是，如果英國繼續充當美國附庸，中英就不可能重現「黃金時代」，日落國的未來也就可想而知。