美國著名期刊《外交政策》近日發表一篇奇文，聲稱以哈戰爭最大的輸家是俄羅斯，因為過去俄國一直都是中東戰爭的仲裁者，但現今俄國深陷俄烏戰爭困境，導致它在中東影響力大減，無論是以色列還是其他阿拉伯國家，俄羅斯都無法發揮關鍵力量，顯示了俄國在中東影響力的式微。俄羅斯當然因為戰爭導致全球地位下降，但以哈戰爭的最大輸家真的是它嗎？

讓我們回到衝突發生之前，當時中國奇迹般促成伊朗與沙特阿拉伯和解，在中東的地位急速上升，形同將美國在中東邊緣化。為了扳回一城，美國也積極游說以色列與沙特建交，甚至不惜承諾提供沙特核技術，為的就是搶回自己在中東的主導地位。沒想到哈馬斯突然襲擊以色列，導致美國的布局全面中斷，一盤好棋瞬間變為臭棋。

而由於猶太人對美國經濟的挾制，儘管明知會犯眾怒，美國還是硬着頭皮支持以色列，這讓美國昔日標榜的價值蕩然無存，不僅世界各國同聲譴責，就連美國內部的反彈聲浪也愈來愈大！但是命脈被人握在手中，美國也只能裝腔作勢地喊出幾聲反對以色列重新佔領加薩地帶，或是呼籲戰火不該牽連到巴勒斯坦平民，蒼白無力的表現簡直丟盡了世界霸主的臉面，讓人看清美國霸權的虛偽與無能。

就連拜登投書要求以色列回歸兩國方案，內塔尼亞胡都不留情面地迅速打臉，當世最強國家竟淪為以色列的小弟，這種難堪的局面，豈不印證了美國才是以哈戰爭的最大輸家？而《外交政策》卻能睜眼說瞎話地拿俄羅斯來幫美國洗地。事實是，俄羅斯因以哈戰爭獲得了轉機，美國已無力再對俄國進行壓制。能夠把世人都看見的真相反過來說，只是印證了權威媒體的自甘墮落罷了。