中國堅持走和平發展道路，目的係增進中國人民福祉，而不是取代任何人。要為人民增福祉，就是要大力發展經濟，令老百姓豐衣足食，讓人民感到幸福。要言之，「中華民族無侵略基因」，對比美國，中國所追求嘅現代化，係和平發展、合作共贏，是以國家主席習近平多次喺公開場合演講，都表示「中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張，永遠不會把自身曾經經歷過的悲慘遭遇強加給其他民族」。

然而，美國早在前總統特朗普時期，已藉「中國威脅論」拉攏各國，阻擋中國成為全球化運動嘅推進者，甚至指「中國間諜」已成為「整個美國社會面臨的威脅」。迨至拜登，對中國更加敏感，其國防戰略將中國作為美國安全面臨嘅最大威脅，佢呼籲採取緊急協調行動來打造軍事能力，以便喺未來幾十年遏制北京。喺咁嘅背景之下，早前「習拜會」嘅成果根本經不起時間考驗，幾乎可以說，美國今後不論誰人當總統，也不論係民主黨定係共和黨執政，「中國威脅論」仍然會掛在嘴邊，處處要防範及打壓中國。

英國科學雜誌《自然》說，2015年9月，193個國家同意致力於改善世界各地人民嘅生活。主要係消除貧困和減少飢餓，到應對全球變暖和保護生物多樣性，可持續發展目標已經喺企業計劃和政府政策中，佔據咗一席之地。之但係，現在距離實現呢啲目標嘅最後期限——2030年，時間已經過半，所謂改善世界各地人民嘅生活仍然遙不可及！俄烏戰事持續，以巴衝突擴散，為交換人質嘅暫時停火並不代表戰爭終結，在採訪報道武裝衝突中死去嘅記者，據悉至少50名！至於無辜平民被殺害已超過一萬人，改善世界各地人民生活嘅曙光在哪裏？