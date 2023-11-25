世界視線：自民黨基層反枱　德政府面臨垮台

德國社會民主黨、綠黨和自由民主黨組成的「交通燈」政府，正在醞釀垮台危機，其暗湧來自自民黨基層。自民黨一直以來是一個代表德國產業特別是中小企業、走保守經濟路線的黨派，主張減稅、節省公共開支、去除政府官僚架構、追求小政府及政府收支平衡。

當前三黨執政聯盟政府最大的爭議，是2024年財政預算需要520億歐元額外的開支，主要是預期德國來年經濟增長極低，甚至是負增長，稅收減少之外，能源補貼及社會福利如失業金、退休金等開支將會大增。社民黨和綠黨希望一如2020年應對新冠疫情，以及2022年俄烏戰爭爆發需要能源津貼、支持及資助烏克蘭對抗俄羅斯等，冀國會通過容許政府撤銷每年財政赤字不能超出GDP 0.35%的限制；然而自民黨極力反對，反而要求加大對大小企業的補助，以減輕經濟生產下滑的威脅。

如今自民黨的各州地區基層領導層聯成一線，去信自民黨的中央政府成員，希望能決議退出三黨聯合政府，令現政府垮台。自民黨若退出，國會可以尋求過半數議員支持改組新政府，或由要下台的總理宣布舉行新一輪全國大選。

根據最近的民意調查，目前三黨聯盟只有三分之一的選民支持度，今年10月8日的巴伐利亞州州選舉，綠黨得14.4%（比4年前下跌3.2%），社民黨得8.4%（下跌1.3%），而同日的黑森州州選舉，綠黨得14.8%（大跌5%），社民黨得15.1%（大跌4.7%），形勢極不妙。

參與推動這次運動的一名自民黨地區代表，在面對傳媒訪問時表示，在德國民眾最恐懼的明年經濟下滑威脅下，三黨的支持率只會更差；社民黨及綠黨知道大勢已去，當然要現政府硬撐下去。自民黨基層相信，只有退出現政府，才能表現出從善如流及振奮民心，增加選民對自民黨的支持，才可以挽回頹勢，在新一輪全國大選爭取回到5%以上的支持度，不被擠出國會；更有望可以在未來連同基督教聯盟黨（近30%）、社民黨（約15%或以上），和自民黨組成（象徵德國國旗黑紅黃三色）「德國聯合政府」（German Coalition）。這可以是自民黨的如意算盤，起到小黨左右大局的關鍵作用，值得關注。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻