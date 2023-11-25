娛圈單打：誇張離地冇所謂　緊張刺激已完勝

阿佘出品，必屬佳品！千呼萬喚之下，重磅台慶劇《新聞女王》終於開播，第一集已取得逾23點收視佳績，佘詩曼果然係TVB收視救星！觀眾大讚劇情緊湊，一眾女角演技精湛，不過卻惹來真正前女主播狠批劇情失實，太誇張喎！

講真，此劇甚有前畢嫂主演的美劇《晨早直播室》影子，但勝在劇情緊張流暢，加上阿佘超班演技和壓場感，令人有一直追看的意欲。至於劇情誇張兼脫離現實都預咗，若然只係如實拍攝大台新聞部日常，主播不時照稿讀都讀錯，肯定只會令觀眾悶出鳥來。家陣加入TVB最擅長的職場鬥爭，爾虞我詐，勾心鬥角，猶如宮鬥劇現代版，咁先至令觀眾肉緊。所以話啫，誇張無罪、離地有理就係咁解！

何況香港觀眾實在「餓」阿佘的戲太久，對阿佘不僅包容，直情要為佢護航，以致前女主播反被插胡亂批評、腌尖腥悶，可見阿佘觀眾緣真係無人能及。如果真係要搵嘢嚟彈，就係SNK News鬥來鬥去，都只係內部兩Team人互鬥，而非跟同行鬥搶新聞，格局有點小。

講番套劇，阿佘飾演的「Man姐」幹練霸氣、機關算盡又心狠手辣，但始終堅持做新聞除了要捉住眼球、𢱑到贊助，亦必須報道真相，個性非常鮮明。可以斷言，阿佘又成功創造多一個人生角色代表作！

講開又講，阿佘每逢剪短頭髮拍劇，必然叫好叫座，短髮可謂極之旺她。經典如祝君好、釘姐、阿Yan都是一頭利落短髮，今次的Man姐也配以知性短直髮，如果話收視可以再被睇高一線，絕非誇張！