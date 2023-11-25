4年前反修例黑暴期間，反對派在選舉中把區議會攻陷，接下來就要拿下行政長官選委會選舉、立法會選舉、行政長官選舉，直搗黃龍實現變天。《港區國安法》利劍揮出，平息黑暴，抓捕反賊，堅決全面落實愛國者治港，改革選舉方法，在所有選舉事項上撥亂反正，由亂而治，中央、特區政府、港人出了口惡氣，正義弘揚，讓形形色色反動反華勢力見識了甚麼叫「中央不出手則已，一出手就叫他們一舉滅亡」。

現在又要區議會選舉了，4年前的被攻陷是「一國兩制」的奇恥大辱，說明「一國兩制」走樣變形到了甚麼地步！多麼可怕。局面之所以如此，就在於經過反對派長期主導香港選舉話語權、在立法會選舉中節節勝利，區議會的職能被徹底竄改。香港《基本法》規定的區議會是非政權組織，只接受政府諮詢，負責提供文化、康樂、環境衞生等服務，但在反對派的詮釋、竄改和所作所為下，區議會成了權力平台，通過選舉出來的議員有了向政府問政、干政的權力，他們以為奪了區議會的權就是奪了政府的權，反對派就有了某種權力基礎，這就導致了「一國兩制」在權力架構上的走樣變形，為反中亂港勢力顛覆「一國兩制」創造條件。簡言之，他們要把全港18個區議會變成18個小立法會，要「地方包圍中央」，配合立法會內的反對派大鬧天宮。

問題的性質如此惡劣嚴重，中央和特區政府對區議會問題的處理也就毫不客氣，要恢復區議會的本來功能，杜絕懷着政治目的、心懷叵測的人參選。因此，今次的區議會選舉和黑暴中的區議會選舉有本質不同，也不能和以往的歷屆區議會選舉作簡單類比。

毫無疑問，「上面」對今次區議會選舉抱有熱切的期待，也有某些「不在乎」，希望選舉好好睇睇，有姿勢、有競爭、有激勵，展現愛國者治港的能力和水平，不在乎投票率多少、不在乎某些人攻擊今次區議會選舉是民主倒退。