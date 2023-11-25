儘管香港仍有不少人以為英國是樂土，事實卻是，要是口袋沒錢，到哪裏去都不會是天堂。目前透過BNO簽證移民到英國的香港人已超過15萬，這絕對是個不小的數字，但一項調查顯示，這些移英港人多達一半失業，四成人承認財務狀況惡化，更有一成人直認財政嚴重惡化。

想來這也很正常。英國經濟並不好，通脹高企，失業人口不在少數。何況白人社會，種族歧視嚴重，職場天花板無處不在，香港人到了英國毫無優勢，只能從低做起，晉升機會欠奉。即使在香港本來是高高在上的醫生，來到英國也要從頭考試認證資歷，筆者便認識一位港大畢業的醫生，移英後因為考試肥佬，只能在律師樓屈就做文員。

至於部分在英國覓得跟專業相關職位的港人，原因大都是本來在香港跨國企業工作，在英國有分部或總部，能夠在港申請內部調遷，否則想在移英後繼續專業職位，簡直是癡心妄想。但必須強調，這些較幸運的港人，調到英國公司工作後同樣被降級，薪水跟香港相差一截，有苦自己知。

上述調查亦指出，九成九移英港人沒有回流計劃，不管在英國生活多麼不如意，他們仍無意回港。這也不足為奇，不少人都是賣樓賣車移民，就算想回流也無地方住，而且要重新搵工。這對於面子大過天的移英港人來說，等於承認做錯決定，絕對比留在英國捱世界更加不堪。

其實，移民是為了下一代設想，此說是否成立，筆者也很懷疑。英國教育比香港優質毋庸置疑，但是否必須移民呢？這些家庭大可在未來供子女到英國升學，所使的錢肯定比移民少。說實在，將來肯定是中國的世界，西方已在沒落，說不定移英家庭的下一代，最後還是要回流。