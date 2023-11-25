今日的世界跟以往不同，發布訊息要互搶眼球，愈是聳人聽聞，愈具新聞價值，故不知從何時開始，就連考試及評核局發表文憑試閱卷報告，也習染了這種風氣，抓着個別考生的錯誤，便大做文章。今年最經典的「笑料」，就是有考生不知道民國年代的書刊，橫排字體是由右至左書寫，結果將中國共產黨創辦人之一陳獨秀的名字，誤作是「秀獨陳」。

大抵只有極少數甚至可能只有一位考生犯此錯誤，但考評局報告就大肆渲染，指這種錯誤是「匪夷所思」。該報告發表已有大半個月，至今仍有媒體將此事引為笑柄，很多人不知就裏，便誤以為香港學生今不如昔，尤有甚者，可能會罵這一代的年輕人讀書，都是在「讀×片」。

任何一代的香港學生都有優有劣，昔日的人不一定勝於今天。筆者考中學會考，是在上世紀90年代初，還記得有一位朋友，跟我同齡，就讀於第一級（Band 1）的中學。他考了兩次會考，每次總成績都只得3分，當時要升讀預科，一般須14分。此君矢志要成功，便打算考第3次，我佩服其毅力，乃自告奮勇，替他免費補習，並由中文科教起。

我取來朋友的舊文章一看，心想怪不得成績低劣，他就連「我給你」的書面語也不會寫，竟寫成「我俾你」，但我不覺得這是匪夷所思，不同學生，自然會有不同程度，何必將人家的個別錯誤上綱上線？於是我由基礎文法開始，慢慢替他補習。或許會有讀者說，陳先生，你這位朋友或許是智力有問題，才會如此吧。不是的，此君智力正常，後來他調整學習方法，也成功考上預科，再升讀大專院校，現在已是中學教師，擔當科主任也有好幾年了。