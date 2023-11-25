藍白合終於破局，雙方上演史上最荒謬的政治「分手擂台」，將藍白各說各話、衝突矛盾在人們眼前公開直播，發揮得淋漓盡致，最後終於不歡而散，結束了這個注定讓人看笑話的鬧劇。

會後支持者們互相指摘，有的認為郭台銘、柯文哲根本就是設下鴻門宴，對侯友宜不懷好意；也有人認為侯帶着馬英九、朱立倫到場，不是來協商談判，而是來翻桌踢館的。但在我看來，當雙方假惺惺地宣稱一切協商過程都必須公開透明後，就等於告訴世人，實際沒人打算協商，大家只是想推卸破裂的責任罷了。

要知道協商的本質就是條件交換，有要求也有妥協，雙方各有進退，才有可能達成一致的協議。而在這個過程當中，雙方的嘴臉絕對不會太好看，和平日光鮮亮麗的外表必然有所差異，一旦被外界看光光，就會令支持者產生質疑，對一個政治人物來說，簡直就是不可承受的重傷害。此所以古今中外，協商過程都是秘密進行，只有在獲得共識後，才會一同出面宣布成果。

年輕人特別是民眾黨的支持者，不斷強調一切都應放在陽光下接受檢驗，而在眾目睽睽下，請問如何進行條件交換？在眾人的監視下，政治人物除了堅持己見，幾乎沒有任何退讓的可能，這就根本不是協商，而是去吵架的，豈非注定協商必然破局？所以郭台銘認為全程錄音錄影一樣既可公開透明，又能密室協商，完全是內行人說外行話，因為所有與會的人都知道未來所說的話所做的事都會留下證據，請問說真話做真事的空間還剩下多少？

藍白缺乏互信基礎，國民黨堅持不肯闢室密談，至此就等於破局，後來的各說各話，不過是場小學生吵架，讓人看見台灣政客有多幼稚。