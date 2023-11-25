綜觀近代世界歷史，大國要對本國以外的地區施加影響力，往往離不開海外軍事基地。近年中國大國崛起，也不時有外媒炒作北京正在全力發展海上力量以追趕美國。最新的一則新聞，是說中國有意在位於阿拉伯半島的阿曼興建軍事設施，擴張在中東的影響力。

中國作為全球最大的貿易國，一直依賴進口大量原材料和能源。從這個角度看，北京積極在海外開拓軍事基地是很正常的行為，可以確保原料產地和海上運輸通道暢通，更好地保障中國在海外的利益。事實上，目前美國在海外設有750個軍事基地，中國僅在吉布提有一個海外軍事據點，和本身的國力並不相符。但我以為中國建立海外軍事基地必須量力而行，畢竟海外軍事基地的成本龐大，強如美國也經常反映難以承受數百個海外軍事基地的負擔。至於前蘇聯，二戰後在國際上的影響力大增，於是大肆發展相應的海外軍事據點。但從上世紀80年代起，蘇聯經濟持續下滑，最終導致海外力量布局幾乎徹底瓦解。實力仍有待提升的中國應堅持適可而止原則，避免重演當年蘇聯的悲劇。

對北京而言，目前最大的戰略目標是讓台灣回到祖國的懷抱。這決定了中國的國防政策必然是以防禦為重中之重，包括一旦兩岸開戰，大陸必須在周邊地區部署強大的軍力，以嚇止外國乘機對中國發動戰爭。這意味着在更遠地區發展海外軍事基地，並不是中國軍事發展的最優先事項。

當然，中國在可見的將來肯定是要增加海外軍事據點，只是這種速度不宜太快，而且數量必須適度，決不能盲目冒進。早前有國際研究機構聲言，中國未來數年或會將8個有份投資的海外港口發展成為軍事基地。這種說法是對中國的捧殺。