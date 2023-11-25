中國有關當局疑似借助緬北一帶的反政府游擊隊，協助打擊專門欺詐中國人的電騙集團，將3.1萬名電騙嫌犯與數十名集團首腦押返內地，贏得內地民眾以至港澳台華人社會的掌聲，但亦有人質疑今次所謂的「國際司法協作」，實為越境執法及干預別國內政。

其實中方也是迫不得已才出此下策。中國政府深知打擊電騙不能像特區政府那樣只靠宣傳教育，以及只針對負責收錢、轉錢和洗錢的中下游境內罪犯，而是必須從源頭打騙，清剿境外的電騙基地和集團首腦。

通過多輪外交施壓，柬埔寨、泰國、越南、菲律賓先後採取行動加強打擊國內的電騙罪犯。但對於近年政局動盪、貪腐嚴重、部分地區長期被軍閥割據的緬甸，軍政府即使想幫忙，可能也無能為力，中方惟有借助其他勢力以至自行操刀。當中同在緬北的佤邦自治區，據報已迅速響應號召，突擊搜查40多個園區，向中方移交4,000多名電騙嫌犯，並將涉嫌包庇電騙集團的官員革職查辦。惟果敢地區的地方勢力卻對中方要求敷衍了事，迫使中方借助反政府游擊隊出手。但在游擊隊進攻的同時，中國特意派出外交部部長助理出訪緬甸，重申中方高度重視兩國的睦鄰友好關係，言下之意是中方行動只求打擊電騙，無意支持反對勢力推翻緬甸軍政府。

借助他國的反政府勢力，以至直接越境執法，解決自己國內的治安及經濟問題，美國肯定是佼佼者。當中最經典是1989年出兵巴拿馬，表明為打擊毒品問題，實質是要繼續控制巴拿馬運河，最後將該國領導人逮捕並押返美國受審。近日又有美國總統參選人揚言，若當選將下令出兵墨西哥清剿毒販。中國未有直接出兵緬甸已算相當忍讓。