迫於國際壓力，以巴終於達成暫時停火協議。以色列和哈馬斯於本港時間昨日下午一時起停火4日，哈馬斯會釋放合共50名人質，交換150名被以方囚禁的巴人。停火期間，埃及每日會運送十多萬公升燃料到加薩。然而，以色列對加薩的轟炸直到停火前一刻都沒有停止。

之所以促成是次停火，跟國際持續向以色列和美國施壓直接相關。以色列濫殺平民、轟炸醫院、不對等報復等行為，完全違反戰爭規定，已犯下戰爭罪行。美國雖然盲撐，但拜登政府面對的內外壓力愈來愈大。法國總統馬克龍是首位點名譴責以色列的歐洲領袖，而歐洲多國反以反戰示威持續；與此同時，拜登政府內部亦不乏看不過眼的文官請辭，放任以色列屠城亦跟民主黨一直提倡的普世價值背道而馳。拜登日前在報章撰文明確反對以色列佔領和控制加薩，可見國際施壓已起了一定作用；何況早前聯合國安理會首次通過以巴人道暫停決議，以色列身為聯合國一員，難以完全置之不理。

更不必說，內塔尼亞胡的戰時內閣支持度直線下跌，要求即時停火營救人質的呼聲愈來愈高，即使內塔尼亞胡再強硬，也不能完全漠視民意。在種種不利因素之下，終於達成暫時停火4日協議。

問題是，4日過後，以色列會收手嗎？答案肯定是不會，戰況隨時比現在更慘烈。目前以色列形勢大好，大局在握，而內塔尼亞胡早有全盤吞併加薩大計，並正在逐步實現。從其炸完北部炸南部可知，最終目的就是要將所有巴勒斯坦人殺的殺、趕的趕，製造佔領既定事實。屆時即使拜登萬般不願意，要以色列從嘴裏吐出肥肉談何容易？

何況拜登能否連任充滿變數，其支持度不斷尋底，要是明年由特朗普回朝，以色列吞併加薩很大機會水到渠成。皆因特朗普曾公開承認耶路撒冷為以色列首都。從其完全偏袒以色列觀之，內塔尼亞胡政府對加薩志在必得。

事實上，以色列之所以這麼狂妄囂張，對聯合國、世衞組織的譴責「一言九頂」，根本原因，就是覷準美國不管怎麼樣也會支持它。這個世界從來都是用拳頭來說事，美國軍力全球第一，根本沒有國家夠膽公然招惹。君不見，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯備受西方孤立和制裁，但以色列的作為比俄羅斯殘暴得多、不人道得多，卻沒有一個國家敢於制裁它。中東諸國是所謂的阿拉伯兄弟國，同樣對巴勒斯坦人愛莫能助，埃及連開放邊境接收難民也拒絕，沙特、阿聯酋斷然拒絕對以色列實施石油禁運，大家都不欲蹚這渾水。

這陣子，阿拉伯國家外長代表團就以巴問題出訪聯合國五個常任理事國，第一站就到了中國，他們希望中國發揮更大影響力促成停火。然而作為一個域外國家，中國又沒有駐軍，除了繼續在外交上斡旋，能夠做到的也不多。