娛圈單打：靚仔偏偏甩頭髮　男人最痛算這種

「點解我生得咁靚仔，但係要甩頭髮？」《少林足球》二師兄的經典大哉問，活生生發生在一枚大靚仔身上，慘！憑《延禧攻略》上位的內地靚仔小生許凱，行年只有28歲非常後生，偏偏因為脫髮而需要植髮，仲話不排除再甩再植。哎唷，男人最痛算這種！

許凱新劇開播，最近頻頻偕女主角景甜一齊做宣傳，意想不到的是，這位靚仔知無不言、言無不實，竟然自揭早已植髮，仲話脫髮若沒有好轉，一於繼續植植植！嘩，咁坦白，得唔得㗎？

嗱，許凱話喎，因為拍得太多古裝劇，必須長期戴頭套，既要用酒精膠水黏貼，拆頭套亦要用酒精棉，而且係90多度的純酒精！咁搞法，唔甩皮甩毛就有鬼咯！他坦言因此皮膚刺痛，陰功豬！最慘就係髮際線不斷上移，故此「接受現實」植髮去，連景甜都忍唔住大讚他夠晒坦白。

即係咁，明星植髮早就唔係新聞，尤其現今醫學昌明，植髮同真髮完全冇分別，為咗搵食，為咗靚靚，梗係早植早享受。之但係，寧畀人知，莫畀人見，好多植髮男星植完都唔會出聲，大家心照就算，邊似得許凱咁直言不諱吖。

講起呢位靚仔，《延》劇之後都冇乜佳作，實在可惜。有內地網民將他與南韓「臉蛋天才」車銀優相提並論，可見其外在條件相當出眾，不過唔知係咪曾發生家暴女友醜聞，影響人氣。當時面對海量批評，許凱不脫直白本色，自認過去是個「壞男生」，承諾日後會成為一個好男人。話時話，許凱在深圳出生，廣東話非常流利，不如來港發展，話唔定有好成績！