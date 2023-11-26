改革開放是中國發展的一個重大轉折。一窮二白建國是要重建中國經濟，並奠下基礎推工業化。即使有3年人為與自然災害，中國社會主義建設的階段建立了一個鞏固的基礎，並且有着急速的工業化、農業增長和社會民生的改善。在美國的封鎖制裁下，仍有這樣的成績，實在難能可貴，也可媲美蘇聯上世紀30年代工業化的成就。

但是，自力更生靠的是原有的人才資源和市場，發展步伐雖快，卻與美國等對華敵對的西方國家相差太遠，即使奮力發展了「兩彈一星」，差距大，不易抵受繼續下去的敵對制裁。要加速發展，便要從海外市場爭取，改革開放便成了這樣的手段，而不是中國要資本主義化的目的，否則的話，中共不需要革命。

改革開放是為了加快發展，不是救社會主義，改變體制，但蘇聯的改革導致蘇聯瓦解，中共的改革開放也大有機會把政權改頭換面，其中最關鍵的是讓少數人先富起來的口號，縱使同時提之後要大多數人共同富裕。少數人富起來是先，共同富裕是後，但沒有機制來保證先富起來的少數會願意共同富裕。社會主義的共同富裕是靠流血革命，改革開放由先富的少數人去接受共同富裕，靠的是甚麼？是領導人的口頭承諾，沒有制度和政治權力保證，這樣的承諾便是空話。尤其改革開放未開放政治權力，只把政府的經濟資產和市場力量私有化，政治權力便會介入改革，把國有資產私有化，市場壟斷，再因經濟在開放中金融化，便會像俄羅斯、東歐，在私有化改革下形成少數的寡頭財團，吞吃國有資產，壟斷經濟，把資金轉移國外。

沒有政府的制約，市場必然趨壟斷，政治權力沒制約，更可假改革之名形成官員的大貪腐。中國二、三十年的大貪腐，差不多把國家變成葉利欽式的寡頭財閥體系，猶幸反貪腐才扭轉敗局。可是嚴打下貪腐仍然層出不窮，關鍵便是讓少數人先富起來的口號妖惑民心，特別是社會各個層面與政府的精英，其精英能力、身份、影響力，容易借改革開放之名斂財；也因思想中了先富起來的毒，生命的目標最終便是要富起來，道德、倫理都不顧。直到今天，內地的主流思想還擺脫不了先富起來的意識形態，且一代一代地向年輕人宣播，社會精英還身體力行，媒體宣揚。

不打破先富起來的思想，中國貪腐難免，國運難穩。