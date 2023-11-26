以色列和哈馬斯在加薩地帶臨時停火4日的協議正式生效，哈馬斯從上月7日突襲以色列擄走約240名人質中，合共釋放50名婦孺，作為交換，以方亦將釋放150名被關押嘅巴勒斯坦婦孺。

卡塔爾停火談判首席代表稱，休戰期間「將沒有軍事行動」。據外媒透露，加薩南部汗尤尼斯有大批巴勒斯坦民眾準備趁停火空檔回到北部，之但係以軍呼籲佢哋咪折返，形容當地仍係「危險戰區」；有電視台亦稱，以軍曾經喺休戰協議生效後開槍，幸未造成傷害。事實係休戰協議生效後兩小時，加薩北部仍有地方冒起濃濃黑煙！

休戰期間，據哈馬斯表示，每日將有200輛運送救援物資及4輛運送燃料嘅貨車獲准進入加薩。然而，一片頹垣敗瓦嘅加薩，醫院運作停頓，食水被污染，缺藥物缺糧食，救援物資可謂杯水車薪。

據悉，美國有意延長休戰期，以讓多於50名人質獲釋。之但係，老美若果有牙力，暫時停火就不必假手於卡塔爾、埃及斡旋喇！而以巴若想真正停火，就要回到「兩國方案」，看來可以化解此中矛盾，還看中國！目前，以色列、哈馬斯雙方皆揚言休戰期限結束後將重啟戰幔；以色列國防部長加蘭特更撂下狠話，表示臨時停火結束後，對哈馬斯嘅軍事行動將會恢復，並且維持至少兩個月。若然，加薩進一步受摧殘必矣！

有這麼一則說法──觀察外交事務有時就像觀看一位魔術師，眼睛看着一隻手在戲劇性地揮舞，卻忘了另一隻手正在做更重要的事：一種不為人知的事！老朽但知美好的法律或規則要得到遵守，背後要有良好的道德。當今世上，誰有良好嘅道德、不會講一套做一套而令人心悅誠服？大家心中有數吧？