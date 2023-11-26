誰會想到，一些大好年華的學生，他們尚未好好體驗人生，就以自殺的方式去結束自己的生命，何其哀哉也。教育局日前回覆立法會書面質詢時表示，今年截至10月，全港懷疑自殺身亡的中小學學生個案有27宗（警方數字為37宗）；相比2020至2022年，數字有明顯上升的趨勢，局方估計是受疫情及復常後學生需面對較大的挑戰所影響。

數據顯示，有近七成自殺身亡個案都沒有相關病史紀錄，九成沒有社工跟進。一個人選擇結束自己的生命，某程度是違反人類求生的天性，通常這些人的負面情緒經過長期的累積但沒有得到處理，很多自殺決心很強的人未必會顯露自殺意圖，而明言有自殺念頭的往往被身邊人忽略，最後釀成慘劇。

從結果來看，現時推行全校參與，透過普及性、選擇性、針對性三個層面促進學生的精神健康策略，顯然是失敗的，未能從中發掘隱蔽個案，造成悲劇不斷上演。醫衞局最近回應，教育局和社署正研究設立以學校為本的三層應急機制，先由老師和學校社工盡快識別有較高自殺風險的學生，及時介入支援。但筆者認為，要負責教學的老師再負擔識別工作，這是不是一個最好的安排，需要再論證；應從根源着手，解決學生自殺的問題。

作為一名社工，筆者認為應從青少年個人心理健康的角度去思考問題。說到底，為甚麼青少年的抗壓力會變弱？自殺的人通常會說生無可戀，用心理學理論去解釋，筆者認為這一代人的依戀關係出現很大的問題，用大白話來說，就是人情冷暖關係疏離。現時很多年輕人，他們最親近的可能不是親人、朋友或師長，而是每天機不離手的電子和通訊產品。

這一代的青少年成長於手機世代，而由於香港家庭教育的長期缺失，很多家長沒有正確的育兒親子技巧，加上工作太忙，有些家長習慣用電子產品當作打發子女的工具，出現嚴重的「電子奶嘴」現象，導致不健康的依戀關係。先佔型依戀的孩子，通常自尊感和自信心較低；冷漠型依戀的孩子，則過分自我依賴，面對壓力時不懂尋求他人的情感支持。到了他們成長的兒童及少年期，正好碰上3年疫情，長期戴着口罩，正常的校園生活、社交和興趣活動大減，令青少年與同輩交朋結友的機會減少，知心友沒幾個，就更加寄情於電子產品和網絡世界。同時，網上行為往往失去基本規範，「網暴」情況經常出現，而家長和學校往往不容易知悉青少年被網上欺凌。這些家庭關係疏離、朋輩關係薄弱的青少年，一旦面對生活不適應和人際關係的問題，沒有得到及時的紓緩，就很容易想不通，做出傷害自己的事情。

筆者建議，必須正視兒童及青少年濫用電子和通訊產品問題，從家庭教育入手，青少年期以藝術、體育等為介入策略，加強實體上人與人之間的連結，建設有人情味的社會，建構青少年健全心理。