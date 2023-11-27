正論：民生艱難怎加稅　好大喜功是原罪

本港經濟復甦遲緩，百業委靡不振，加上社會亂象叢生，愈來愈多港人心灰意冷，選擇移民遠赴他鄉。資料顯示，2022/23年度個別人士報稅表的數量再次下跌，較上年度減少約7萬張，不但是連跌3年，且3年間累計已減少約37萬張。納稅人數減少，直接影響了本港稅收；尤其現時港府連年財赤，本年度財赤更預料破千億元，稅收一旦減少，本港財政壓力將更巨大，財政儲備隨時見底。

眾所周知，要擺脫財赤，方法不外乎是開源及節流，坊間普遍呼籲港府從節流入手。然而，本港財金官員早前到美國三藩市出席亞太經合組織領導人峰會期間，忽然提及部分國家正思考增加稅收來源，惹來外界恐慌，憂慮港府是否會加稅。縱然港府及後表明會審時度勢，指加稅之說目前仍是言之尚早，惟始終未有否定加稅的可能性，根本無法平息輿論憂慮。須知道，現時百業艱難、民生困窘，好不容易才捱過疫劫，期盼已久的復甦卻未如願而至，各行各業乃至中產基層，無不在「生」與「死」的分界線徘徊，不論是增加薪俸稅抑或利得稅，對市民及商界都是一次重大打擊。

事實上，本港總體稅收減少的主要原因之一，是印花稅收入大跌；至於港府收入下降的主因，亦包括了賣地收入下降，多次賣地流標。這兩項收入減少的最大原因，源於本港樓市一潭死水。任何財政措施都講求一個平衡點，並非單純加稅就可以增加收入。相反，假如港府響應呼籲，一早撤銷樓市辣招，表面上少了稅項，實際上卻可活躍樓市，增加交投，賣地亦不會因為業界睇淡而一再流標，更有利於增加港府收入。

比起開源，節流似乎更實際。現時浪費公帑的地方着實不少。先說港府內部，部門結構疊床架屋，不但政出多門，影響行政效率，更浪費人力物力；且港府動輒增設編外職位，高薪聘請大量專家顧問團隊，美其名招攬人才，實則予人一種「內部人才欠奉，被迫向外求救」之感。倘若能重整架構，刪除不必要的部門，淘汰缺乏表現的公務員，將可節省一大筆公帑開支。

虛耗公帑的政策措施更是多不勝數。別的不說，單是養假難民，12年來已突破百億大關，還有數之不盡的「附帶傷害」，敗壞治安、為禍港人，正正是迫使港人選擇移民的主因之一。另外，港府無視庫房空虛、好大喜功，執意同步推行「明日大嶼」及「北部都會區」兩項天價巨型工程，行為形同孤注一擲。那怕任一工程中途觸礁，本港財政都很可能陷入萬劫不復之地。

能達致開源節流的方法實在不少，惟港府往往喜愛拿民生來開刀，例如要削減開支時，率先削減社福開支等，而不是檢討自身「大花筒」性格，以致於港人對港府施政長期悲觀。這才導致當官員提及其他國家考慮增加稅收時，港人會產生憂慮。最可怕的是，當納稅人意識到繳交更多稅款，並非用於改善民生，而是為了讓政府繼續養假難民，抑或用於豪賭之上，只會有更多港人遠走，形成惡性循環。