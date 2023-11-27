正尋求重返白宮的特朗普揚言，一旦再度當選總統，將立即廢除區域貿易協議「印太經濟框架」（IPEF）。其理由是，印太經濟框架是《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）的翻版，將掏空美國製造業並導致失業。特朗普做事一向不靠譜，但在退群方面倒是說到做到，當年奧巴馬辛苦經營的TPP就是死在其手裏，這次輪到IPEF，兩者命運大概是殊途同歸。因為按照目前的行情，特朗普重返白宮的機會甚大。

IPEF是現任總統拜登精心策劃的產物，連同美國在內一共有14個經濟體，主要是中國周邊的國家，最大目的就是為了孤立中國，企圖將中國排除出印太這個巨大市場。眼看IPEF就快成事，特朗普又出來攪局，果真是人算不如天算。所以說天佑中華，每當關鍵時刻，就有貴人相助，特朗普也許正是中國的貴人。

事實上，外界對IPEF本來就沒有太過期望，那些被美國拉攏進去談判的國家例如越南和印尼等等，都有自己的盤算，態度並不積極。最重要的是，這些國家與中國經貿關係緊密，都離不開中國市場，故即使IPEF被廢掉，他們也無所謂，反正沒有甚麼損失。只是如此一來，國際社會對美國的信任感又將大打折扣。老美出爾反爾，背信棄義，一時入群，一時退群，對國際組織和國際條約「合則用，不合則棄」，今後誰還會相信其承諾？多少國家甘願不斷被耍？

這也正是美式民主的特點，基本上就是人亡政息，新官不理舊帳，後任否定前任。新總統上台後將一切推倒重來，搬出自己的一套，任期結束後又被推翻，如此循環往復，沒完沒了，說穿了就是瞎折騰。中國可以保持政策的穩定性和連續性，一個接一個落實5年計劃或規劃。而美國根本做不到這一點，前後任總統的政策往往南轅北轍。特朗普高喊「美國優先」，退群成癮，拜登則改喊「美國回來了」，拉幫結派，兩位老頭互相拆台，不是很好笑嗎？

美國人自己也承認，財富與權力結合，形成寡頭政治，破壞民主制度，反映美國政治經濟體制已經失靈。實際上，在兩黨不斷拉扯糾纏、內鬥內耗中，政府無法確保政策連續性、有效性，導致治理紊亂、低效失能，正是美國霸權逐漸衰落的其中一個原因。對中國人而言，倒是樂見特朗普重新上台，且看他如何再鬧天宮。