台灣藍營、白營談判破局，沒能合組名單，競逐2024年總統大選。民進黨候選人賴清德去除最大隱患，或許他此刻正躊躇滿志，靜候入主總統府。不少人由是擔心，賴清德當選之日，便是海峽兩岸開戰之時，寶島將要面臨戰火洗禮。

平情而論，中國大陸當然希望國民黨或民眾黨的候選人，能贏得台灣下屆總統選舉，但最後即便是由賴清德勝出，也不代表北京會加速統一進程。今次台灣總統大選，已充分反映出寶島人心未死，支持綠營，也間接支持台獨的民眾，充其量只佔三、四成，大部分台灣人仍盼望能夠「下架民進黨」，實現政黨輪替。

國民黨或民眾黨上台執政，雖然不代表兩岸就能和平統一，但在中南海看來，畢竟雙方仍有協商餘地，只有對民進黨，北京會視為眼中釘、肉中刺，即使不能馬上除去，也不希望坐看其日益壯大。大多數台灣人是聰明而理智的，目前的總統選戰，即使民進黨候選人的支持度暫時領先，但也只屬險勝。根據《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德的支持度是31.4%，國民黨侯友宜是31.1%，民眾黨柯民哲是25.2%，藍白兩黨合計，佔去近57%的支持率，台獨氣燄再囂張，始終不代表主流民意。

假如2024年總統大選，由賴清德僥倖勝出，北京也未必會十分失望和氣餒，所謂「民意如浮雲」，說不定到下次選舉，總統寶座便會換作是藍、白中人。最怕是有一天，台灣的民意變得一面倒，有八、九成民眾支持綠營，也支持台獨。到時候北京覺得和統再無希望，解放軍的進兵號角，可能就會吹響。不過，筆者仍然對台灣民眾有信心，他們應會懂得如何利用手中選票，去約束民進黨的擴張野心。