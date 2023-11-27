政府連年財赤，要解決這個問題來來去去就只有兩招，一是開源，二是節流。財政司司長陳茂波日前在網誌透露有些APEC成員正考慮增加稅收來源，隨即引發社會關注當局是否放風準備加稅。雖然商務及經濟發展局局長丘應樺之後打圓場說不應過度揣測，但財爺至今仍然語焉不詳，令商界相當忐忑不安。

客觀而言，港府確實有加稅壓力，但現時本港經濟欠佳，基層生活艱苦，增加個人稅肯定會引起強烈反彈，重挫政府民望。可若打商界主意，如提高利得稅，又會影響本港競爭力並打擊經濟。畢竟香港一向實施低稅制吸引企業，這是香港長期的優勢。想來想去，解決財赤較好的方法還是從節流着手，尤其是暫停一些重資本的項目。以交椅洲人工島填海計劃為例，有關工程料涉及最少5,800億元，早年本港樓價高企，土地房屋供應大幅滯後於需求，大部分市民都支持填海建屋。現在房屋供應情況明顯有改善，港府又大力推動北部都會區。若繼續推出「明日大嶼」計劃，無疑是倒錢落海。

以上是很簡單的道理，可港府至今仍然無意煞停「明日大嶼」計劃，堅持要在年內開展填海研究，除了面子原因，也是因為陷入了「布里丹之驢」的迷思。這個寓言故事是說有一頭飢餓的毛驢到處尋找食物，發現有兩堆大小差不多的草料，但和毛驢的距離剛好相等。行事理性的小毛驢站在兩堆草料之間左右思量，無法決定去哪一邊吃草料，結果活活餓死。

魚與熊掌不可兼得。如今港府面臨嚴重財政危機，是時候作出站邊的抉擇，最危險是舉棋不定，繼續推動北部都會區及交椅洲人工島兩個大型項目。這無異是慢性自殺，早晚會導致港府破產。