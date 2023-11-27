中日韓外長會議尋日喺南韓釜山舉行，中國外交部長王毅赴南韓參會，這次係王毅自2021年以來時隔兩年多再次訪韓。日本傳媒預料，中日外交部長會談將基於兩位領導人本月喺美國三藩市會面達成共識，磋商如何構建具有建設性且穩健關係。

日韓早前一面倒向美國，如今眼見中國喺國際舞台成為焦點，中國嘅國際地位喺以巴衝突尤其彰顯，一來固然是中國目前係聯合國安理會輪值主席國，更令人看到中國嘅底氣，中東各國如沙特阿拉伯、伊朗等尋求協助化解以巴衝突和矛盾，尤其尋求長久停戰嘅「兩國方案」，頭號對象係中國，早前阿拉伯和伊斯蘭國家嘅外交部組團四出外訪，首站赫然就係中國而不是美國，豈偶然哉？

王毅近排確實忙得不可開交；日本外務大臣上川陽子趁中日韓外長會議爭住要見佢，佢將要求中方取消限制進口日本水產品嘅措施，亦會提出取消中國在兩國有主權爭議嘅釣魚島周邊海域設置浮標，以及早日釋放在華被拘嘅日本人。

日方要求多多，《中日和平友好條約》締結近半世紀，日本卻一味傾向美國，做美國幫兇，喺南海主權、台海問題衍生枝節，根本與中日友好關係背道而馳！如今眼見美國內外交困，做美國忠狗，恐怕冇乜着數。老美喺國際舞台嘅影響力已然冇中國咁光芒四射，轉移「視線」投向中國，亦毫不令人驚訝，畢竟，國與國之間沒有永遠嘅敵人和朋友，政客覺得對己有利嘅就係朋友，問題係依家你有求於人，咪咁心急開門見山就想攞着數，應反躬自省，喺台灣問題是否切實恪守一個中國原則，喺南海問題是否不應該做「小鬼」同菲律賓眉來眼去等，日本只要做好本分成為中國睦鄰，好事自然來！